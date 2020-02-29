إصابة شرطي أثناء ضبط مجرم بدار السلام

استعان مجرم بـ٥ بلطجية، وتعدوا على رجال الشرطة أثناء قيامه بضبطه تنفيذا لأحكام صادرة ضده، مما تسبب فى إصابة شرطي، حيث تمكن رجال الأمن من ضبط المتهمين.





بينما لاذ آخر بالهرب جار ضبطه، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة التحقيق .