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حوادث

إصابة شرطي أثناء ضبط مجرم بدار السلام

السبت 29/فبراير/2020 - 02:53 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
استعان مجرم بـ٥ بلطجية، وتعدوا على رجال الشرطة أثناء قيامه بضبطه تنفيذا لأحكام صادرة ضده، مما تسبب فى إصابة شرطي، حيث تمكن رجال الأمن من ضبط المتهمين.

 بينما لاذ آخر بالهرب جار ضبطه، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة التحقيق .

وفى أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بإستهداف عنصر إجرامى سبق إتهامه فى 3 قضايا متنوعة، مطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام حبس جزئى "ضرب" للتنفيذ عليه فى الأحكام الصادرة ضده .

وحال إستشعار المتهم بوصول القوات إستعان بـ ٥ من العناصر الإجرامية لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة ، وقيامهم بمقاومة القوات والتعدى عليهم بإلقاء الحجارة، مما نتج عنه إصابة عناصر من القوات.

وتم ضبط 4 متهمين وبحوزتهم 3 قطع سلاح نارى و 3طلقات نارية و سلاح أبيض و كمية من مخدر الهيروين المخدر ، واعترافهم بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين.

وبتكثيف الجهود تم ضبط أحد الهاربين بأحد محلات الجزارة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وبحوزته فرد خرطوش و5 طلقات لذات العيار تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، جار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم.
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