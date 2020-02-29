الانتهاء من ترميم مسلة رمسيس الثاني بميدان التحرير.. فيديو وصور

رصدت عدسة "صدى البلد" آخر أعمال ترميم تمثال رمسيس الثانى بميدان التحرير، حيث تمت إزالة الستائر الخضراء المحيطة بالمسلة، ثم تغطيتها بورق أبيض، وإزالة السقالات من حولها .





وكشفت مصادر أن العاملين بالآثار انتهوا من عملهم في المسلة، وأن آخر مراحل العمل بها "الترميم الدقيق" قد انتهت بسلام، وتتبقى عملية نقل الكباش الأربعة حولها.



كانت وزارة السياحة والآثار انتهت قبل أيام من تركيب آخر أجزاء المسلة من أعلى، فيما استمرت أعمال الترميم وهي محاطة بستائر خضراء كانت تخفيها عن المارة في الميدان.



