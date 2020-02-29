إصابة شخص في انهيار جزئي لعقار بـ"أبو قير" بالإسكندرية..صور

شهدت منطقة أبو قير شرقي الإسكندرية، انهيار أجزاء من عقار قديم مكون من طابقين تقطنه أسرة واحدة، مما أسفر عن إصابة أحد قاطنيه.



تلقت غرفة عمليات حي المنتزه ثان بلاغا يفيد انهيار أجزاء من عقار رقم 17 بشارع الهدايا بجوار مبنى السواحل القديم بمنطقة أبو قير، وانتقل ضباط القسم ومسئولي الحي إلى موقع البلاغ.



وتبين من الفحص أن العقار، بناء قديم، مكون من طابقين، تقطنه أسرة واحدة، وسقوط أسقف الطابق الأول علوي على الطابق الأرضي، ما أسفر عن إصابة أحد السكان.



من جانبه، قال الدكتور ياسر الجندي، رئيس حي المنتزه ثان، إنه جرى نقل المصاب إلى مستشفى شرق المدينة لتلقي العلاج اللازم، مشيرا إلى أنه سيجرى إصدار قرار ترميم للعقار.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة ثان المنتزه، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.