وائل جمعة يوجه نصيحة لـ لاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز بدوري الأبطال

تحدث وائل جمعة، مدافع النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، عن أهمية مباراة اليوم بين الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي المقرر لها فى تمام السادسة مساءً على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائى فى دورى أبطال أفريقيا.





وكتب "جمعة"، عبر حسابه على "تويتر"، "مباراة مهمة فى انتظار أداء وروح عالية من لاعبي #الاهلي ...الحفاظ على مرمانا وإحراز كل الفرص المتاحة اليوم أمام فريق اصبح مرعب في أفريقيا.... نفتكر الوعد اللي في الصوره وكلنا معاك يا #اهلي".





وتتمنى جماهير القلعة الحمراء، تحقيق فوز كبير أمام صن داونز اليوم، لأسباب عديدة أهمها تسهيل مهمة الفريق فى مواجهة الإياب، والأخذ بالثأر من الهزيمة الثقيلة أمام الفريق الجنوب إفريقي بالنسخة الماضية من البطولة.