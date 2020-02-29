تفاصيل ساعات الحسم بـ الأهلي قبل موقعة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

ربما لم تحظَ مباراة في الحقبة العشرية الأخيرة بما تلقاه مواجهة صن داونز من أهمية داخل أوساط النادي الأهلي، وذلك لعدة أسباب على رأسها أن بطل جنوب إفريقيا قد ألحق بالمارد الأحمر الهزيمة الأكبر في تاريخ مشاركته الأفريقية بعد أن هزمه بخماسية في ذهاب نفس الدور من النسخة الماضية التي أقيمت في بريتوريا.





كما أن هناك العديد من الأسباب التي وضعت تلك المباراة في درجة الأهمية القصوى للجماهير والإدارة والفريق، بعد قصة الثأر من خسارة النسخة الماضية، منها أن الحلم حاليًا داخل الأهلي هو تحقيق اللقب القاري الغائب عن دولاب البطولات الحمراء منذ عام 2013 التي توج بها الفريق على حساب أورلاندو بايرتس بطل جنوب أفريقيا.





علي الجانب الفني، تحيط الأزمات وعدم الاستقرار فريق الكرة بالأهلي خلال الأيام القليلة الماضية بعد خسارة لقب السوبر المصري أمام الزمالك بضربات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ولم يتوقف انكسار الجانب النفسي عند هذا الحد ولكن لما شهدته نهاية المباراة من مشاجرات ثم إيقاف ثلاث لاعبين هم محمود كهربا حتي نهاية الموسم وجونيور اجايي وياسر إبراهيم مباراتين .





ولم يستطع الفوز الاعتباري علي حساب الزمالك بالدوري بعد انسحاب الأخير من المباراة، إطفاء نيران أبناء الرداء الأحمر في رد الصاع لمنافسهم التقليدي، إذ بقيت النفوس حزينة لتعبث بها الأمواج وتنقلها من شط إلي شط لتصل إلي مدينة الجروح وذكريات الموسم الماضي أمام صن داونز الذي وجه ضربة قاسية للتاريخ الأحمر بالفوز عليه بخماسية.





ويعاني السويسري رينيه فايلر المدير الفني من غياب رمضان صبحي الذي يمثل لغزًا كبيرًا خاصة أنه يشارك في التدريبات والتقسيمة بصورة طبيعية ولكن قبل المباريات يشعر ببعض الآلام، كما يغيب عن الفريق الأحمر في تلك المباراة حمدي فتحي ومحمد محمود وكريم نيدفيد للإصابة.





وبعد مباراة الزمالك التي تم إلغاؤها بسبب انسحاب المنافس، رفض الفريق الأحمر منح لاعبيه راحة سلبية وعاد للتدريبات المغلقة مباشرة والتي حضرها جميعًا محمود الخطيب رئيس النادي والذي قرر تأجيل السفر إلي فرنسا للخضوع للمرحلة الثانية من برنامجه العلاجي بهدف دعم الفريق بجانب سفره كرئيس للبعثة في جنوب إفريقيا بدءا من الغد.





وعقد السويسري رينيه فايلر محاضرات نفسية وفنية بشكل جماعي وفردي مع لاعبيه، وحرص المدير الفني علي عرض لقطة ضحك وفد صن داونز خلال قرعة دور الـــ8 والسخرية من خماسية الموسم الماضي، علي اللاعبين خلال المحاضرة.





وطالب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة من اللاعبين بالعمل بقوة والتركيز التام خلال مباراتي الذهاب والإياب بهدف عبور عقبة صن داونز والتأهل لنصف نهائي بطولة دوري الأبطال الأفريقي في طريق استعادة الأميرة السمراء.





وقال عبدالحفيظ في محاضرة مع الفريق إن الأمور الآن تحتاج إلى إقصاء الجانب الفردي والتحلي بروح الأهلي واللعب بمنتهي القوة والحماس في سبيل تحقيق الهدف وهو الفوز بلقب دوري الأبطال الأفريقي، فيما أكد فايلر أن لاعبي الأهلي مؤهلون ومستعدون بشكل جيد للقاء، وأنه لا يحب الحديث عن الماضي، لأن الماضي والمباريات السابقة ليست في حساباته، وقال : «أي لاعب لا يشارك من الطبيعي أن يكون حزينًا، ولكني أفضل دائمًا الاعتماد على اللاعب الملتزم، الذي يعود لحسابات الجهاز الفني سريعًا مهما غاب، تقديرًا لمستواه والتزامه».





وأضاف أن المباريات الكبيرة يجب أن ننظر إليها نظرة مختلفة، وأنه لا يتفق مع وجهة نظر مدرب صن داونز عندما تحدث عن سهولة المباراة بالنسبة للأهلي، وأوضح : «صن داونز فريق قوي، وسبق أن فاز على الأهلي في الموسم الماضي بنتيجة كبيرة، وهذا يجعلني لا أثق في كلام مدربه بشأن أن فريقي يبقى الأقرب إلى الصعود إلى قبل النهائي».





وتابع: «التأهل لن يحسم لأي من الفريقين إلا بعد مباراة العودة في جنوب إفريقيا، وليس صحيحًا أن مباراة السبت تحسم بشكل كبير الفريق المتأهل، ولكن علينا انتظار 180 دقيقة».





وأشار فايلر إلى أن الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي أمر يحتاج إلى بذل أقصى الجهد، بجانب التوفيق في الملعب من أجل تحقيق الهدف المنشود، وأضاف : «رمضان صبحي لن يكون جاهزًا من الناحية الطبية لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي بعد غدٍ لحاجته إلى مزيد من الوقت للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية».





وأوضح أن تلك الإصابة تحتاج إلى وقتٍ كافٍ للتعافي منها، وعدم التعجل في العودة، ومن ثمَّ سيكون من الصعب تحديد الموعد الرسمي لإعلان جاهزية اللاعب.





فيما قالبيتسو موسيماني المدير الفني لصن داونز :"نواجه فريق كبيرًا وهو نادي القرن في إفريقيا، والنتيجة التي فزنا عليه فيها بخماسية ستصعب من المواجهة".





وأضاف:"نواجه فريق الأهلي في الوقت الخطأ، فحقق الفوز على جميع فرق الدوري، ونجح في تسجيل ٤٠ هدف، وتلقت شباكه ٣ أهداف فقط"، وأوضح "ريال مدريد وبرشلونة لا يملكان مثل هذه الأرقام، نحترم الفريق الأحمر وجئنا من أجل الصعود".





وتابع:"مباراة الخماسية لن تمثل أي ضغط علينا، هي حصلت في الماضي، ولن تحدث مرة أخرى، المباراة لن تكون سهلة الفريق يقدم مستويات جيدة".



