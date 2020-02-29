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تعليم

دورة تدريبية لـ"دعم الحياة الأساسية (BLS)" لأطقم تمريض مستشفى طب الأسنان بالمنيا

السبت 29/فبراير/2020 - 03:26 م
طب الأسنان بالمنيا
طب الأسنان بالمنيا
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ايمن رياض

عقد مستشفي طب الاسنان بجامعة المنيا، دورة تدريبية لأفراد هيئة التمريض بالمستشفي عن "دعم الحياة الأساسية (BLS)"، وذلك في إطار حرص إدارة المستشفى على رفع كفاءة الأطقم التمريضية، والتعريف والتدريب علي إجراءات الرعاية الطبية الكاملة التي تهدد حياة المرضي والمصابين، وكذلك التدريب علي أساسيات الإنعاش القلبي الرئوي، وكيفية التعامل مع الحالات المرضية التي تستلزم الانعاش سواء بالمستشفى أو بأي مكان آخر غير مجهز، إلي جانب تعزيز التواصل والتعاون بين مستشفى طب الأسنان، وقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب بالجامعة في سبيل تطبيق كل الخطوات الممكنة للحفاظ على حياة المرضى وخدمة المجتمع.


جاءت الدورة برعاية من الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ياسر فتحي عميد كلية طب الأسنان، وبحضور وتنسيق من الدكتور حامد جاد مدير عام مستشفى طب الأسنان الجامعي، والدكتور ضياء احمد السيد نائب مدير المستشفى، والدكتور محمد محمود عبد السلام المدير الإداري للمستشفى.


واستعرضت محاضرة الندوة الدكتورة الشيماء إسماعيل رشدي، المدرس بقسم التخدير والعناية المركزة بطب المنيا، كيفية تقديم الدعم الأساسي للحياة، عن طريق تقديم شرح نظري وآخر تطبيقي وعملي علي دمية تعليمية خاصة، توضح الخطوات الموصي بها للإنعاش القلبي والرئوي، وتقديم سلسلة من الإرشادات والنصائح لدعم الحياة الأساسية لمقدمي الرعاية الطبية، إلي جانب عرض فديوهات توضيحية لطريقة التعامل مع المرضى في الحالات المماثلة.

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