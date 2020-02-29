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حوادث

ارتفاع عدد ضحايا لقمة العيش بالدقهلية إلى ٣ وفيات

السبت 29/فبراير/2020 - 02:00 م
صدى البلد
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همت الحسينى
ارتفع عدد ضحايا انقلاب سيارة ربع نقل أمام عزبة الحلوانى بسندوب خلال توجههم من قرية ميت فارس التابعة للعمل في إحدى المزارع لجمع البسلة إلى مصرع ٣  سيدات إضافة إلى حوالى ٩ مصابين آخرين بينهم حالة خطيرة.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعشرات من الرجال والسيدات امام مصنع أعلاف البركة بمنطقة عزبة الحلوانى بسندوب ووجود متوفين ومصابين.

وبانتقال ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين أنهم كانوا متوجهين من قرية ميت فارس التابعة لمركز بنى عبيد إلى قرية سلكا للعمل في "جمع البسلة" مستقلين جميعهم سيارة ربع نقل في الصندوق.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من ناهد السيد حمزة وسماح محمد عبد العال الدوغري و أم كلثوم إبراهيم علي حافظ فيما أصيب  حوالى ٩ آخرين بينهم حالات حرجة وتم نقلهم إلى مستشفى المنصورة العام الجديد .

 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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