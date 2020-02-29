AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بعد قتله زوجته ومحاولته الانتحار.. قرار عاجل من النيابة ضد مدير مستشفى منيا القمح

السبت 29/فبراير/2020 - 02:02 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

قررت نيابة منيا القمح اليوم، السبت، حبس مدير مستشفى منيا القمح الأسبق، المتهم بقتل زوجته بطلق ناري عن طريق الخطأ، أربعة أيام على ذمة التحقيق، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وانتداب الطب الشرعى لتشريحها لبيان سبب الوفاة والاستعلام عن التقارير الطبية للمصاب.


وسادت حالة من الأسى والحزن بين أهالي قرية شبرا العنب التابعة لمركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، عقب قيام مدير مستشفى منيا القمح الأسبق بقتل زوجته بطلق ناري ومحاولة الانتحار بطلقة في الصدر.


البداية كانت بقيام طبيب بشري، بالتخلص من زوجته ومحاولة قتل نفسه بطلق ناري داخل مسكنهما بقرية "شبرا العنب"، التابعة لمركز شرطة منيا القمح، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى ونقل الطبيب إلى أحد المستشفيات القريبة، وجار تحرير محضر بالواقعة.


تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع مهندسة بالقسم المدني بمجلس مدينة الزقازيق، متأثرة بإصابتها بطلق ناري بالظهر، وإصابة زوجها "علي. م"، 62 سنة، طبيب بالمعاش، بإصابة مماثلة بالصدر، وذلك داخل مسكنهما بقرية شبرا العنب التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.


بالانتقال والفحص، تبين أن الطبيب هو من أنهى حياة زوجته عندما حاولت إنقاذه من قتل نفسه، قبل أن يُقدم على محاولة الانتحار بذات السلاح، وهو ما أكده أبناء الزوجين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.


وتم نقل الزوج المتهم إلى مستشفى منيا القمح المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بتشريحها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ومناقشة أبناء الزوجين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نزيف الأسفلت يتصدر عام 2019 بأسيوط.. استشهاد مدير الأمن السابق ووفاة نحو 49 آخرين في حوادث طرق متفرقة.. مقتل فلاح أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد بالقوصية

2019 عام جرائم القتل والإعدام بالشرقية.. عم يتخلص من ابنة أخيه وآخر يقتل حماته وزوج يطعن طليقته

استنشقوا غاز غير معلوم.. مصرع أب وتسمم زوجته وأبنائه بعد تناولهم بيض وجبنة بالمحلة

طلق ناري في الرأس.. مصرع طالب بنجع حمادي في ظروف غامضة

طبيب يقتل زوجته بالرصاص ويحاول الانتحار في الشرقية

قتل مراته وحاول الانتحار.. لماذا أطلق طبيب الشرقية النار على زوجته

ترشيحاتنا

وفاة المفكر الإسلامي محمد عمارة.. وصلاة الجنازة اليوم في مسجد الحمد بالتجمع الخامس

شاهد.. عبير صبري بإطلالة جريئة.. والجمهور: مزة

«الكسب غير المشروع» يحيل حوت القمح بوزارة التموين للجنايات

اسعار الذهب تتلاعب بالأسواق.. ارتفاع جديد 3 جنيهات للجرام

خاص.. مجدي عبدالغني يرد على منتقديه: مش عايز وزارة من مبارك

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

AdvertisementS

وفاة لاعب مصري في حريق هائل بمقر إقامة فريق مريخ الفاشر السوداني.. تفاصيل

نافيا شائعات وفاته..اللواء سمير فرج: المشير طنطاوي بخير وفي منزله

أخبار الرياضة .. الإفراج عن جماهير الترجي بعد أحداث استاد القاهرة.. قرار صادم لاتحاد الكرة من مرتضى منصور.. حقيقة مواجهة شباب الزمالك للأهلي فى قمة الدوري

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السيئ تبدأ ذروتها اليوم السبت.. فيديو

مفيش كورونا.. تفاصيل الوعكة الصحية لـ الزعيم عادل إمام

الدقيقة بـ 5 جنيهات.. تفاصيل ضبط شبكة الدعارة الصينية في مدينة نصر

استعدوا.. خبراء عالميون: كورونا آتٍ للجميع وهذا هو الدليل

السودان يعلن ملاحظاته بشأن الاتفاقية الشاملة لـ سد النهضة

بعد شائعات وفاته ..الرئاسة الفلسطينية تكشف تطورات الحالة الصحية لـ أبو مازن

اتهمني في شرفي.. حكاية خلاص منى من زوجها الغيور بعد ادعائه بإقامتها علاقة مع البواب

بدأت بمشادة.. فيديو جديد يكشف الأزمة الكاملة لـ محمد رمضان وباسم سمرة

اسعار الذهب تتلاعب بالأسواق.. ارتفاع جديد 3 جنيهات للجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. ناهد السباعى تستعرض أناقتها فى أسوان

أسعار تويوتا toyota من الوكيل بتحديث اليوم..صور

زوجة تامر حسنى ورانيا يوسف الأبرز.. أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير فى فبراير