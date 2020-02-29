بعد قتله زوجته ومحاولته الانتحار.. قرار عاجل من النيابة ضد مدير مستشفى منيا القمح

قررت نيابة منيا القمح اليوم، السبت، حبس مدير مستشفى منيا القمح الأسبق، المتهم بقتل زوجته بطلق ناري عن طريق الخطأ، أربعة أيام على ذمة التحقيق، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وانتداب الطب الشرعى لتشريحها لبيان سبب الوفاة والاستعلام عن التقارير الطبية للمصاب.





وسادت حالة من الأسى والحزن بين أهالي قرية شبرا العنب التابعة لمركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، عقب قيام مدير مستشفى منيا القمح الأسبق بقتل زوجته بطلق ناري ومحاولة الانتحار بطلقة في الصدر.





البداية كانت بقيام طبيب بشري، بالتخلص من زوجته ومحاولة قتل نفسه بطلق ناري داخل مسكنهما بقرية "شبرا العنب"، التابعة لمركز شرطة منيا القمح، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى ونقل الطبيب إلى أحد المستشفيات القريبة، وجار تحرير محضر بالواقعة.





تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع مهندسة بالقسم المدني بمجلس مدينة الزقازيق، متأثرة بإصابتها بطلق ناري بالظهر، وإصابة زوجها "علي. م"، 62 سنة، طبيب بالمعاش، بإصابة مماثلة بالصدر، وذلك داخل مسكنهما بقرية شبرا العنب التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.





بالانتقال والفحص، تبين أن الطبيب هو من أنهى حياة زوجته عندما حاولت إنقاذه من قتل نفسه، قبل أن يُقدم على محاولة الانتحار بذات السلاح، وهو ما أكده أبناء الزوجين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.





وتم نقل الزوج المتهم إلى مستشفى منيا القمح المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بتشريحها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ومناقشة أبناء الزوجين.