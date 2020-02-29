تزوير أختام.. ضبط ٣ موظفين بمكتب تخليص جمركي بمطار القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ثلاثة موظفين بمكتب تخليص جمركى بمطار القاهرة الجوى لقيامهم بتقليد وتزوير وطبع أختام منسوب صدورها لجهات رسمية ومصرفية للبلاد.





أكدت معلومات وتحريات إدارة الأمن الوطنى بميناء القاهرة الجوى قيام عدد من العاملين بمكتب تخليص جمركى بقرية البضائع بتقليد وتزوير وطبع أختام منسوب صدورها لجهات رسمية ومصرفية للبلاد.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائمين على إدارة المكتب المشار إليه (ثلاثة أشخاص " صاحب المكتب ، المدير ، موظفة" ) وكذا ضبط (2 جهاز حاسب آلى بمشتملاتهم – 2 طابعة ليزر ألوان إحداهما مزودة بماسح ضوئى – وحدة تخزين فلاشة 16 جيجا – مبلغ مالى ) .





وأسفر الفحص بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لـ(شرطة ميناء القاهرة الجوى - مباحث الأموال العامة) عن إحتواء أجهزة الحاسب الآلى المضبوطة على صورة طبق الأصل بالألوان لخاتم شعار الجمهورية لعدد من الهيئات والجهات الحكومية و أكلاشيهات وأختام وشعارات لعدد من الغرف التجارية منسوبة لبعض دول الإتحاد الأوروبى والدول العربية و مجموعة من الأكلاشيهات الخاصة بصحة التوقيع المنسوب صدورها لعدد من البنوك و شهادة خاصة بمنشأ البضائع و أختام منسوبة لوزارة الصحة .





بمواجهة المذكورين بما أسفر عنه الضبط أقروا بإحتفاظهم بتلك الأختام والشعارات والشهادات المختلفة وتخزينها على أجهزة الحاسب الآلى المضبوطة بالمكتب المشار إليه لإستخدامها لصالح عملائهم فى تسهيل إنهاء الإجراءات المتبعة فى إستيراد وتصدير البضائع المختلفة، وذلك نظير الحصول على مبالغ مالية وللتحايل على الإجراءات الواجب إتباعها فى هذا الشأن وللتهرب من دفع الرسوم المستحقة لخزينة الدولة .





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .