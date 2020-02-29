طفح الكيل.. حيل جديدة لمحافظة دمياط لمحاربة الدروس الخصوصية

على مدار الأيام الماضية، شنت الرقابة الإدارية بدمياط برئاسة اللواء وائل الغريب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، عددا من الحملات المكبرة على مراكز الدروس الخصوصية بمختلف أنحاء محافظة دمياط، تهدف الحملة لمنع الدروس الخصوصية بشكل نهائي بدمياط.





سادت حالة من الترقب والخوف لدى مدرسي الدروس الخصوصية بدمياط ،البعض منهم لجأ إلى تغيير أماكن الدروس وهى "السنتر" وتبدليها بأماكن أخرى جديدة والبعض الآخر لجأ الى الغاء مواعيد الدروس لحين إشعار آخر وهو انتهاء أعمال تلك الحملات.

الحملات شملت عدد من القطاعات المختلفة وجاءت للقضاء على الدروس الخصوصية وجاءت بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة و بمشاركة أعضاء الهيئة وعدد من القطاعات الخدمية بمدن دمياط وبدأت الحملة بتقسيم أعضاء الجهاز التنفيذى المرافقين، ويضم أعضاء التفتيش المالى والفنى من مديريات التربية والتعليم والضرائب العامة والإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، إلى عدد من فرق العمل توجه كل فريق للتفتيش على جهة اختصاصه.

توجهت الحملة في بداية الأمر إلى ميدان سرور بمحافظة دمياط حيث تنتشر مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة الميدان قامت الحملة من غلق 7مراكز شهيرة للدروس الخصوصية بمدينة دمياط وذلك لعملها أثناء اليوم الدراسى وتم فصل المرافق عنها وتم تشميعها بالشمع الأحمر وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة حيالهم.

توجهت الحملة الى مدينة دمياط الجديدة وتم غلق 4 من مراكز الدروس الخصوصية بها واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

ألتقت"صدى البلد" بعدد من الطلاب وقال حاتم ابراهيم، طالب ثانوى، أن الدروس الخصوصية لايمكن الاستغناء عنها خاصة وباقي ثلاثة اشهر على امتحانات الشهادة االثانوية فهى البديل الوحيد لدور المدرسة فاغلب الطلاب لايذهبون للمدرسة حيث لايوجد شرح للدروس بالمدرسة لان مدرسي المدرسة انفسهم اعتمدوا على وجود الدروس الخصوصية.

وتسال كيف يتم منع الدروس الخصوصية في التيرم الثانى من العام الدراسي كان من الاولى منها قبل بدء العام الدراسي حيث يبدأ الطالب في الاعتماد على نفسة او المدرسة في حالة وجود مدرسين وشرح للمنهج.

وتضيف اسراء فوزى طالبه ، انها فوجئت بمدرس مادة الفيزياء يخبرهم عن طريق الواتس اب بالغاء حصة يوم السبت نظرا لان هناك حملة من التربية والتعليم لمنع الدروس الخصوصية والمدرس يخشي من ان يتعرض للمسالة القانونية في حالة استمراره في فتح "السنتر" واستقبال الطلاب بالمركز لشرح دروسهم.

وأشارت الى مدرسي الدروس الخصوصية أغلبهم هم مدرسي المدرسة ونذهب لمركز الدروس الخصوصية في مواعيد اليوم الدراسي ولايقومون بالشرح بالمدرسة ويقومون بالشرح داخل "السنتر" ومع غلق المراكز ستبدأ معاناتنا في تراكم عدد الحصص والدروس.

وتضيف ريهام اسماعيل، طالبة، ان الطلاب يتمنون منع الدروس الخصوصية في محاولة لرفع العبء المادى عن كاهل الاسرة التى تعانى من ارتفاع ميزانية الدروس الخصوصية فالحصة الواحدة تبدأ بـ100 جنيه مع مجموعة و300 لو الدرس الخاص وبمفردى وفي حالة منع الدروس سيجبر المدرس على الشرح داخل المدرسة فبالتالى المستفيد هو الطالب واسرته.

مطالبة ،جميع الجهات المعنية بمحاربة الدروس الخصوصية لإجبار المدرسين على الشرح داخل المدرسة وتخفيف العبء المادى عن كاهل الاسر ومنع استغلال المدرسين للطلاب وابتزازهم ماديا.