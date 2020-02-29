نجلاء بدر: سعيدة لقبول دوري بمسلسل شبر ميه

عبرت الفنانة نجلاء بدر عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل " شبر ميه" الذي عرض مؤخرا وحقق نجاح جماهيريا حيث أكدت أنه هناك أسباب كثيرة حمستها لقبول الشخصية.





وقالت نجلاء: شخصية "نجوى" التي قدمتها تشبه الكثير من الأمهات التي كانت تهتم بالتفاصيل وتمنعها من الخروج او التأخير أحيانًا، كما أنها كانت شخصية صارمة برغم طيبتها.. فلا أستطيع أن أنسي مشهد الصدام مع ابنتي"نور" التي قامت بدورها رنا رئيس، كان من أصعب المشاهد التي مرت علي في المسلسل، لشعوري بالحيرة بين رغبتها في صفع ابنتها بعدما أخبرتها بحقيقتها كأم بعيدة عن ابنتها وبين رغبتها في احتضانها، فانا بكت بكاء حقيقيا في ذلك المشهد.





مسلسل "شبر مية" من بطولة أحمد السعدني، نجلاء بدر، محمد علي رزق، مراد مكرم، محمد جمعة، رجاء الجداوي، نهى عابدين، ندى موسى، حنان سليمان، أمجد الحجار، إسماعيل شرف، تأيف شريف بدر الدين، إخراج طارق رفعت.