أردوغان حرباية متلونة.. حزب الشعب الجمهوري يشن حربا ضد سياسات تركيا.. فيديو

عرضت فضائية إكسترا نيوز تقريرا عن تفاصيل اتهام المعارضة التركية لأردوغان بالإهمال .





وقال حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، إن تجاهل الحكومة التركية لكافة التحذيرات وتعليقات الأحزاب السياسية لعب دورا كبيرا فى زيادة حجم الخسائر التركية فى إدلب .

ودعا حزب حزب الشعب الجمهوري البرلمان التركى للانعقاد بشكل طارئ لبحث صفوف أعداد القتلى فى صفوف الأتراك فى إدلب السورية .

كما أشار حزب الشعب الجمهوري التركى إلى أن السلطة التنفيذية فى تركيا لم تقم بواجبها كما إنها قامت بانتهاك الدستور .

ولفت حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض إلى أن شهر فبراير وحده شهد مقتل 51 جنديا تركيا حتى الآن مشيرا إلى أن السياسة الخارجية التى يتبعها أردوغان تبدو قائمة على مبدأ التلوى بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية .