شاهد.. عودة الصلاة لـ مساجد النار بعد أيام من الاشتباكات الدامية في الهند

عرضت فضائية "يورونيوز"، اليوم السبت، مقطع مصورا عن عودة الصلاة في "مساجد النار" بعد أيام من الاشتباكات الدامية في الهند.





أقيمت اليوم صلاة الجمعة بعدد من مساجد العاصمة الهندية نيودلهي بعد ثلاثة أيام شهدت فيها أعمال عنف طائفية بين المسلمين والهندوس نتج عنها مقتل 40 شخصا ووقوع المئات من المصابين.

ولم تعلن السلطات الهندية حتى الآن عن المتسبب في إطلاق شرارة الاشتباكات بينما بقيت جثث عديدة في المستشفيات دون التعرف على هويات أصحابها.

وقال محمد سليمان، المصلي بأحد المساجد التي تعرضت للحرق خلال الاشتباكات: "إذا حرقوا مساجدنا فسوف أعيد تشييدها ونصلي مرة أخرى.. إنه حقنا الديني ولا يمكن لأحد أن يمنعنا من ممارسة عقيدتنا".

وبدأت الاشتباكات بين هندوس متطرفين ومسلمين يوم الأحد الماضي بعدما طالب القيادي الهندوسي كابيل ميشرا الشرطة بمنع مسيرة مسلمة معارضة لسياسات رئيس الوزراء ناريندرا مودي وإلا قام هو وأتباعه بمنعها بالقوة.

ويبدو أن ميشرا أوفى بوعده وتدخل هو وأنصاره لتفريق المسلمين المحتجين وهو ما أطلق أتون الاشتباكات التي امتدت لثلاثة أيام، وتحولت شوارع دلهي لساحة قتال بين الطرفين استخدمت فيها الأسلحة النارية والسيوف والأسلحة البيضاء كما أُحرق العديد من المساجد في المنطقة ورُفع علم هندوسي على مآذن أحد المساجد التي تعرضت للتخريب.