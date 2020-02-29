يختصر شهرين في دقائق.. مشروع ميكنة صيدليات المنيا ثورة جديدة في عالم الدواء

اعلن الدكتور محمد سرحان نقيب صيادلة المنيا ان مشروع انشاء نظام مركزي لميكنة الصيدليات ومخازن الدواء وإدارة الأزمات بمديرية الصحة ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي مشروع سيطور علم الصيدلة ومهنة الصيدلة بالكامل والنقابه تدعم البدء فى المشروع وسرعة انجازه.









واوضح سرحان ان 80 في المائه من الصيدليات الخاصة مميكنة وبها نظام الكمبيوتر اتيز وهذا بلا شك يساهم في تطوير الأداء وتقليل الوقت والجهد ويساهم في معرفة الرصيد المتبقي من الادوية ومواعيد الصلاحية الدواء والأدوية الموجودة والأدوية غير الموجودة والكميات المطلوبة خلال دقائق حيث كان في الماضي جرد صيدلية واحدة يستغرق شهرين واكثر الان خلال دقائق معدودة تتم عمليات الجرد وبدقه كبيرة.









وأشاد الدكتور جورج جرجس صيدلي ان المشروع يعد نقله نوعية كبيرة وكان يجب تطبيقه منذ سنوات لانه سياهم في عملية التطوير ونحن في الصيدليات الخاصة بدأنا التطبيق منذ فترة .





واكد الدكتور ريمون عادل صيدلي ان مشروع الميكنة سسياهم في تطوير معدلات الأداء وسرعة الانجاز وخاصة اذا كانت صيدليات بحجم صيدليات الادرات الصحية ومخازن الادوية ومعرفة الارصدة المتبقية والمطلوب من الادوية والأدوية الناقصه وكذلك مواعيد صلاحية الادوية وتواريخها.









ومن جانبه عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اجتماعا مع ممثلي شركة ابي قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربي)، التابع لوزارة الانتاج الحربي بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ، اللواء مهاب أبو ليمون مدير التسويق بمصنع 10 الحربي، الدكتور أسامة بلبل وكيل مديرية الصحة ،وممثلي عدد من القطاعات بمديرية الصحة.