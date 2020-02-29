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أخبار العالم

الكنائس الكويتية تغلق أبوابها لمدة أسبوعين بسبب كورونا

السبت 29/فبراير/2020 - 02:04 م
الكنائس الكويتية
الكنائس الكويتية تغلق أبوابها لمدة أسبوعين بسبب كورونا
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سمر صالح

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في الكويت، اليوم السبت، إغلاق جميع الكنائس لمدة أسبوعين بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصاب حتى الآن 45 شخصا.


ويبدأ إغلاق الكنائس من غدٍ الأحد الأول من شهر مارس، وحتى الـ 14 منه، كإجراء احترازي يتماشى مع متطلبات وزارة الصحة بمنع التجمعات لتجنب تفشي فيروس كورونا، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.


ويعيش في الكويت نحو 300 مواطن مسيحي، في حين يبلغ عدد المسيحيين من غير المواطنين قرابة 900 ألف شخص من جنسيات عربية وأجنبية، كان هذا الإجراء للحفاظ على المصلين من الأمراض نظرا للتجمعات الكبيرة التي تشهدها الكنائس البالغ عددها ثمانية كنائس تمثل المذاهب المسيحية الثلاثة.


ومنذ بدء إجلاء الكويتيين من إيران مطلع الأسبوع الماضي، والذين كان من بينهم مصابون بفيروس كورونا استنفرت كافة الجهات الرسمية للحد من انتشار المرض من خلال فرض الحجر على العائدين من الدول الموبوءة وتعليق الرحلات إلى عدة دول وإلغاء كل النشاطات والاحتفالات لتجنب الاختلاط.


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