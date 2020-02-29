15 مليار دولار.. ممثل رواد الأعمال يكشف حجم استثمارات الإمارات مع مصر

أكد ياسر الكثيري، ممثل اتحاد رواد الأعمال العرب بدولة الإمارات، أن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر وصل إلى ١٥ مليار دولار، مشيرا إلى أن الإمارات هي الشريك الثاني لمصر عربيًا، والعاشر عالميًا من حيث الاستثمارات.
وكشف "الكثيري"، خلال اجتماع رواد الأعمال العرب اليوم، السبت، عن وجود تحديات أمام المستثمرين الأجانب في توفير جميع البيانات والمعلومات أمام المستثمرين إلكترونيًا؛ مما يعوق حركة التجارة وتيسير الإجراءات بالشكل المطلوب؛ بالرغم من تقدم الدول في مجال التكنولوجيا والرقمنة .
وأشار إلى انتشار الأمراض المستعصية في الفترة الحالية يعطينا مؤشرًا لضرورة إعادة الحسابات اقتصاديا والعمل على توحيد الجهود العربية وزيادة التبادل التجاري والاستثمار كأسواق بديلة.