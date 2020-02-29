15 مليار دولار.. ممثل رواد الأعمال يكشف حجم استثمارات الإمارات مع مصر

أكد ياسر الكثيري، ممثل اتحاد رواد الأعمال العرب بدولة الإمارات، أن حجم

الاستثمارات الإماراتية

مصر وصل

إلى

١٥ مليار دولار، مشيرا إلى أن

هي الشريك الثاني لمصر عربيًا، والعاشر عالميًا من حيث

الاستثمارات

.

فيالإمارات