284 وصلة مياه للأسر الأكثر احتياجا بقرى سمالوط شمال المنيا

أعلن المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا أن الشركة تمكنت من تنفيذ ٢٨٤ وصلة مياه للأسر الأشد احتياجا بمركز سمالوط شمال المنيا.





وأضاف الشهاوى أن هذه التوصيلات تمت فى إطار البروتوكول الموقع بين جمعية الأورمان وإدارة المشاركة المجتمعية، حيث تم تنفيذها بقرى بنى غنى والعزيمة واسطال وشوشة بإجمالى ٦٥٤ ألف جنيه.

ونوه إلى أنه جار تنفيذ خط مياه قطر ٤ بوصة لمسافة ألف متر بالتعاون مع جمعية الخير للتنمية الشاملة لقرية نجع جفال بسمالوط ليخدم أكثر من ١٠٠ أسرة من الأسر الأشد احتياجا.



