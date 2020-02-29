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محافظات

284 وصلة مياه للأسر الأكثر احتياجا بقرى سمالوط شمال المنيا

السبت 29/فبراير/2020 - 02:38 م
284 وصله مياه للأسر
284 وصله مياه للأسر الأكثر احتياجا بقري سمالوط شمال المنيا
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ايمن رياض
أعلن المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا أن الشركة تمكنت من تنفيذ ٢٨٤ وصلة مياه للأسر الأشد احتياجا بمركز سمالوط شمال المنيا.

وأضاف الشهاوى أن هذه التوصيلات تمت فى إطار البروتوكول الموقع بين جمعية الأورمان وإدارة المشاركة المجتمعية، حيث تم تنفيذها بقرى بنى غنى والعزيمة واسطال وشوشة بإجمالى ٦٥٤ ألف جنيه.
 
ونوه إلى أنه جار تنفيذ خط مياه قطر ٤ بوصة لمسافة ألف متر بالتعاون مع جمعية الخير للتنمية الشاملة لقرية نجع جفال بسمالوط ليخدم أكثر من ١٠٠ أسرة من الأسر الأشد احتياجا.

ولفت الشهاوى، إلى أنه كلف القطاع المالى والتجارى بالشركة بتسهيل إجراءات التوصيل للأسر الأشد احتياجا وسرعة إنجاز التوصيلات عن طريق قطاعى المياه والصرف بالشركة وأن الشركة على استعداد تام للتعاون مع جميع الجهات لتوفير حياة كريمة للمواطنين داخل المحافظة.
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