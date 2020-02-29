العربي الأوروبي للحوار يشارك في الدورة 43 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان

قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الاوروبي للحوار وحقوق الانسان بجنيف أن المنتدي العربي يشارك في الدورة ٤٣ للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بعدة أنشطة من خلال تقديم عدد مداخلات شفوية أهمها البند الثاني التقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة السامية وتقارير المفوضية السامية وتحت البند العاشر بعنوان المساعدات الفنية وبناء القدرات

واكد أيمن نصري في بيان له أن المنتدى يركز في هذه المداخلات على أوضاع حقوق الإنسان في دول الصراع المسلح وعلى رأسها ليبيا واليمن يعرض فيها المستجدات التي طرأت على الأوضاع الإنسانية والحقوقية التي حدثت مؤخرا بهدف تقديم متابعة للتغيرات التي طرأت على الأرض ورصد للتجاوزات والانتهاكات والتي وتيرتها سريعة ومتلاحقة في الفترات ما بين الدورات الثلاثة الرئيسية .

واوضح أن المنتدى ينظم فعالية جانبية تتناقش المعايير الدولية المستخدمة في إصدار التقارير الحقوقية بشكل عام في دول المنطقة العربية وخاصة في دول الصراع المسلح وعلى رأسها اليمن وليبيا وتركز الفاعلية من خلال مشاركة ممثلين عن منظمات دولية على محورين هامين الأول المعايير التي تستخدمها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لمتابعة الوضع الحقوقي والمحور الثاني المعايير المستخدمة من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتهدف الفاعلية إلي توضيح بعض المفاهيم الخاطئة والتي أدت إلي حدوث تضارب واضح والخروج ببعض التقارير لم تستطيع أن ترصد بشكل كامل وسليم التجاوزات والانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها ميلشيات الحوثيين وهو الأمر الذي يجعل توصيل الصورة الحقوقية لأعضاء المجلس الدولي لحقوق الإنسان أمر صعب .

كما ان المنتدي العربي مستمر في حضور الفاعليات الجانبية التي تتحدث عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر والتي ينظمها بعض المنظمات التابعة لجماعات الإخوان بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية ذات التوجه السياسي ضد الدولة المصرية وتفنيد هذه الإدعاءات والرد عليها بشكل موضوعي ومن خلال رؤية حقوقية محايدة بعيدة تماما عن أي انتماءات وتوجهات شخصية .