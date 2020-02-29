هتقدر تشتري عربية.. تراجع سعر الدولار ينعش سوق السيارات المصري ..فيديو

عرضت فضائية سكاي نيوز ، تقريرا عن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الذي أدى بدوره إلى انخفاض ملحوظ في أسعار السيارات.





وأشارت إلى أن سوق السيارات في مصر يشهد حالة من الارتباك، مع تراجع الأسعار بشكل كبير في الفترة الماضية؛ تأثرًا بإلغاء الجمارك على العديد من طرازات السيارات المستوردة، وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ويرى البعض أن الأسعار الحالية مناسبة للشراء فيما يفضل البعض الآخر الانتظار، أملًا في مزيدٍ من التراجع.









وأوضح التقرير، أن التخفيضات وصلت في بعض معارض السيارات، إلى 100 ألف جنيه لسعر السيارة الواحدة، وهو ما يعد سعرًا مناسبًا مقارنة بالأسعار السابقة.





وحسب بيانات سوق السيارات فإنه في عام 2019، تراجعت أسعار مبيعات السيارات المستوردة بنحو 2% من إجمالي المبيعات المتوقعة.









وقال جمال عسكر، خبير قطاع السيارات، إنه في عام 2018 تراجعت نسب شراء السيارات، لأن المستوردين كانوا على ترقب للاتفاقيات الأوروبية، للسيارات حتى وصل سعر السيارة إلى ما يقارب 50 ألف جنيه.





ويتوقع استمرار انخفاض أسعار السيارات، مع انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه.



