AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هتقدر تشتري عربية.. تراجع سعر الدولار ينعش سوق السيارات المصري ..فيديو

السبت 29/فبراير/2020 - 02:43 م
صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
Advertisements
نورهان رافت

عرضت فضائية سكاي نيوز ، تقريرا عن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الذي أدى بدوره إلى انخفاض ملحوظ في أسعار السيارات.


وأشارت إلى أن سوق السيارات في مصر يشهد حالة من الارتباك، مع تراجع الأسعار بشكل كبير في الفترة الماضية؛ تأثرًا بإلغاء الجمارك على العديد من طرازات السيارات المستوردة، وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ويرى البعض أن الأسعار الحالية مناسبة للشراء فيما يفضل البعض الآخر الانتظار، أملًا في مزيدٍ من التراجع.



وأوضح التقرير، أن التخفيضات وصلت في بعض معارض السيارات، إلى 100 ألف جنيه لسعر السيارة الواحدة، وهو ما يعد سعرًا مناسبًا مقارنة بالأسعار السابقة.


وحسب بيانات سوق السيارات فإنه في عام 2019، تراجعت أسعار مبيعات السيارات المستوردة بنحو 2% من إجمالي المبيعات المتوقعة. 



وقال جمال عسكر، خبير قطاع السيارات، إنه في عام 2018 تراجعت نسب شراء السيارات، لأن المستوردين كانوا على ترقب للاتفاقيات الأوروبية، للسيارات حتى وصل سعر السيارة إلى ما يقارب 50 ألف جنيه.


ويتوقع استمرار انخفاض أسعار السيارات، مع انخفاض سعر صرف الدولار أمام  الجنيه.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجار السيارات في مصر يتوقعون حدوث انخفاضات جديدة في الأسعار

تراجع أسعار السلع.. اقتصادي يكشف عن مردود ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار

المزيد في الطريق.. انخفاض أسعار الخضراوات والأسماك والفاكهة في الأسواق

تراجع أسعار السلع.. خبير يكشف مكاسب ارتفاع الجنيه مقابل الدولار

كيف تراجعت أسعار السلع في مصر..خبراء يكشفون عن الأسباب

تراجع كبير في سوق السيارات المصرية.. فيديو

ترشيحاتنا

الخزانة الأمريكية تعلق على غياب إثيوبيا عن مفاوضات سد النهضة.. ومصر تؤكد: نقدر جهود واشنطن

قضاء الصلاة الفائتة لسنوات.. هل توجد كفارة.. أمين الفتوى يجيب

«الكسب غير المشروع» يحيل حوت القمح بوزارة التموين للجنايات

شاهد.. عبير صبري بإطلالة جريئة.. والجمهور: مزة

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السيئ تبدأ ذروتها اليوم السبت.. فيديو

بعد تعاقده مع حمو بيكا.. قرار عاجل من النيابة بخصوص صاحب معرض سيارات بالشرقية

AdvertisementS

وفاة لاعب مصري في حريق هائل بمقر إقامة فريق مريخ الفاشر السوداني.. تفاصيل

نافيا شائعات وفاته..اللواء سمير فرج: المشير طنطاوي بخير وفي منزله

أخبار الرياضة .. الإفراج عن جماهير الترجي بعد أحداث استاد القاهرة.. قرار صادم لاتحاد الكرة من مرتضى منصور.. حقيقة مواجهة شباب الزمالك للأهلي فى قمة الدوري

الدقيقة بـ 5 جنيهات.. تفاصيل ضبط شبكة الدعارة الصينية في مدينة نصر

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السيئ تبدأ ذروتها اليوم السبت.. فيديو

استعدوا.. خبراء عالميون: كورونا آتٍ للجميع وهذا هو الدليل

مفيش كورونا.. تفاصيل الوعكة الصحية لـ الزعيم عادل إمام

السودان يعلن ملاحظاته بشأن الاتفاقية الشاملة لـ سد النهضة

اللي هيبصلها هضربه بالنار.. قرار عاجل من النيابة في واقعة احتضان طالب لزميلته أمام مدرسة في الشرقية

بعد شائعات وفاته ..الرئاسة الفلسطينية تكشف تطورات الحالة الصحية لـ أبو مازن

اتهمني في شرفي.. حكاية خلاص منى من زوجها الغيور بعد ادعائه بإقامتها علاقة مع البواب

بدأت بمشادة.. فيديو جديد يكشف الأزمة الكاملة لـ محمد رمضان وباسم سمرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. ناهد السباعى تستعرض أناقتها فى أسوان

أسعار تويوتا toyota من الوكيل بتحديث اليوم..صور

زوجة تامر حسنى ورانيا يوسف الأبرز.. أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير فى فبراير