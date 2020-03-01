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برلمان

هاني العسال عضوا بالمكتب السياسي للحركة الوطنية

الأحد 01/مارس/2020 - 01:00 ص
حزب الحركة الوطنية
حزب الحركة الوطنية
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فريدة محمد - حسن رضوان
أصدر اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، قرارًا بضم هاني العسال وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية عضوا بهيئة المكتب السياسي للحزب.

وأكد العسال في أول تصريح له عقب تعيينه عضوا بالمكتب السياسي، أن العمل داخل المكتب السياسي بالحزب خلال المرحلة المقبلة سيركز على مجموعة من المحاور الوطنية التي تستهدف رفع الوعي، وطرح رؤى وأفكار تتعلق بالشأن السياسي والحزبي في إطار موضوعي ووطني بما يساهم في ترسيخ حالة الاستقرار التي تشهدها الدولة المصرية بفضل الجهود المخلصة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأردف العسال قائلًا: أن المكتب السياسي يضم في عضويته مجموعة من القامات الوطنية التي خدمت الدولة علي مدار سنوات طويلة، ولديها مخزون  من  الخبرات المتراكمة طوال سنوات طويلة مضت وهذا سيساهم بشكل كبير في طرح أفكار ومقترحات ورؤي يمكنها إثراء التجربة الحزبية والديمقراطية في مصر، مشددًا علي ان القيادة السياسية والتنظيمية والجماهيرية للحزب ستهتم بدراسة كل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة علي المشهد العام والتي تهم الوطن والمواطنين بحيث يشارك فيها الحزب برؤية مدروسة وتم مناقشتها بعمق واستفاضة علي ان يتم إصدار تقرير بشأنها ثم يتم رفعه الي رئاسة الحزب وللهيئة العليا والأمانة العامة لاتخاذ القرار المناسب تجاهها بما يساهم في تنفيذ البرنامج السياسي للحزب في إطار وطني .

يذكر أن هاني محمد إبراهيم العسال يشغل عددا من المناصب أبرزها: رئاسته لمجلس إدارة مجموعة مصر إيطاليا للاستثمار العقاري والسياحي ووكيل غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة السياحة الاستشفائية بغرفة الفنادق، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين ، وعضو بالعديد من الجمعيات كجمعية مستثمرى رأس سدر، وعضو غرفة التجارية الألمانية، وعضو جمعية مستشمري بدر، وعضو فى وكالات السفر والسياحة، وعضو فى غرفة الفنادق، ورئيس جمعية عيون موسى لتطوير جنوب سيناء، وعضو مجلس إدارة جمعية الحفاظ على البيئة وعضو فى المجلس الاستشارى لمحافظ جنوب سيناء لتنمية وتخطيط جنوب سيناء ورئيس مجلس المال والاقتصاد ، وعضو بمجلس إدارة جامعة 6 أكتوبر .

هانى العسال حاصل على ليسانس آداب من قسم العلوم النفسية والاجتماعية من جامعة عين شمس، عام 1976، كما حصل العسال على بكالوريوس الاجتماع وعلم النفس من جامعة حلوان وحصل على دبلومة حرة بأكاديمية الرسم والتصميم الداخلى بمدينة فلورنسا، بإيطاليا.
هاني العسال عضوا بالمكتب السياسي للحركة الوطنية
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