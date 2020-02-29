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محافظات

بالتعاون مع البنك الأهلي المصري.. إطلاق حملة التقييمات المجانية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بأسوان

السبت 29/فبراير/2020 - 04:21 م
..إطلاق حملة التقييمات
..إطلاق حملة التقييمات المجانية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية
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أماني نوار

في إطار الدور التنموي الذي تقوم به الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد ، أطلقت الجمعية مؤخرا بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي البنك الأهلي المصري (بنك أهل مصر) قافلة التقييمات المجانية والتي تجوب مختلف محافظات مصر تحت شعار " أسوان المحافظة رقم 16 في قوافل التقييمات المجانية " بهدف خدمة أبناء محافظة أسوان من ذوي الإعاقة ، ولبناء الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة ، ولتقييم قدرات ومهارات الأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد .


من جانبها أكدت المهندسة مها هلالي ؛ مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية التقدم وعضو مجلس إدارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ؛ والمقرر المناوب للجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة ؛  أن الجمعية تسعى من خلال تلك الحملة إلى إحداث تغيير ايجابي في حياة هؤلاء الأطفال الذين يمثلون فئه هامة من فئات المجتمع ، وبناء الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة، وترسيخ الاندماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.


وفي إطار متصل وجهت هلالي الشكر للبنك الأهلي المصري (بنك أهل مصر) على تبنيه مثل هذه المبادرات التوعوية والخدمية خاصة وأن السيدة  نرمين شهاب الدين ، رئيس قطاع التسويق والاستدامة الإستراتيجية بالبنك الأهلي المصري ، تؤكد دومًا على إيمان مجلس إدارة البنك بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع المصري.


على جانب أخر أشار محمد الحناوي ؛ المدير التنفيذي للجمعية ورئيس فريق العمل الخاص بالتقييمات ، إلى أن القافلة رقم 16 والخاصة بالتقييمات المجانية انطلقت بمحافظة أسوان من خلال التعاون مع الجمعيات الشريكة والنشطة بالمحافظة في مجال خدمة الأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية والتوحد ، وهي " مؤسسة كلنا إيد واحدة "حيث تم تقييم 89 حالة تنوعت فيها التقييمات بين تنمية المهارات الإدراكية، واللغة والتواصل، والتعامل مع صعوبات التعلم لتزويدهم بالمهارات الأكاديمية وقبل الأكاديمية التي يحتاجونها، مع منحهم إرشادات سلوكية وتوصيات أسرية مناسبة تساعد الأهل في التعاملات اليومية، إضافة إلى إرشاد العاملين بالجمعيات الشريكة إلى أفضل وأنسب طرق التأهيل والتدريب للحالات التي تم تقييمها، ومن ثم إرشاد الأسر لكيفية التعامل مع أبنائهم.

جدير بالذكر إلى أن تلك المبادرة تأتي ضمن الشراكة بين البنك الأهلي المصري وجمعية التقدم والتي بدأت منذ عام ٢٠١٦ و تم خلالها تنظيم ١5 قافلة بالتعاون مع عدد من الجمعيات بمختلف محافظات مصر، حيث تم حتي الآن زيارة كل من محافظات القاهرة ، دمياط ، الدقهلية ، السويس ، الغربية ، بورسعيد ، المنوفية ، الأقصر، سوهاج، الفيوم، الإسكندرية ، الشرقية ، المنيا ، مرسى مطروح ، الاسماعيلية ؛ وتعد محافظة اسوان هي المحافظة رقم 16 في التقييمات

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