شمس بورصة برلين السياحية تغيب عن العالم.. وخبراء سياحيون: 50% خسائر متوقعة على الحركة العالمية

خيم الحزن على القطاع السياحة عقب إعلان الغاء بورصة برلين السياحية ٢٠٢٠ وهي البورصة الأشهر فى العالم بسبب الإجراءات الوقائية والطبية التى تتخذها السلطات الألمانية حفاظا على سلامة المشاركين السياحيين والزوار.





ويقدر حجم مشاركة السياحيين في بورصة برلين السياحية بـ 110 آلاف مهنى كل عام ليصل الزائرين قرابة ال 160 ألف وهو الرقم الضخم الذى أدى لسيطرة الحزن على القطاع السياحى العالمى.





واعربت بورصة السياحة ITB برلين اسفها على الموقف الاستثنائي لإلغاء بورصة برلين السياحية لهذا العام فقط .





من جانبه أوضح ثروت عجمى رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر ان قطاع السياحة العالمى سوف يتأثر نتيجة الإعلان إغلاق بورصة برلين السياحية.





وتوقع عجمى فى تصريح ل" صدى البلد " أن تتأثر حركة السياحة العالمية بنسبة ٥٠% نتيجة الاجراءات الوقائية المتخذة لحماية البشر من فيروس كورونا .





والمح رئيس غرفة شركات السياحة بالصعيد إلى ان مصر ستتأثر بالحركة القادمة من الشرق الأوسط وإيطاليا وبعض الأسواق الخليجية .





وحول استرداد شركات السياحة والفنادق مستحقاتها افاد بانه أمر مفروغ منه سيتم الإلغاء واستعادة مستحقاتنا ولا توجد اى مشكلات فى ذلك .



من قالت الإعلامية والخبيرة السياحية الدكتورة راندا العدوى ان إعلان إلغاء بورصة برلين السياحية ITB ٢٠٢٠ صادم للقطاع السياحى العالمى وسبب الآلام للسياحيين.



واقترحت الخبيرة السياحية فى تصريحات صحفية ضرورة وجود بورصة سياحية افتراضية ل " ITB برلين " كمنصة سياحية لتبادل التعاقدات والعروض و المناقشات السياحية الرسمية عبر خاصية " كونفراس" والتواصل عن بعد.



وأشارت الخبيرة السياحية إلى ضرورة مواكبة الطوارئ العالمية على غرار انتشار فيروس كورونا ومعالجة الأمر بالمنصات الإلكترونية التفاعلية خاصة فيما يتعلق بالقطاع السياحى حتى لا ينقطع التواصل علميا وعمليا .



وحول الخسائر المتوقعة نتيجة الغاء بورصة برلين السياحية أفادت انه من الصعب حصر ذلك بشكل دقيق مشيرة إلى انه بالفعل هناك شراكات سياحية بين منظمى الرحلات العالميين و شركات السياحة والفنادق المصرية قائمة بالفعل .



وأكدت أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الألمانية و إدارة بورصة برلين السياحية بإلغاء المعرض السياحى الأهم العام الحالى تأتي حرصا على سلامة السياحيين والزوار المشاركين .