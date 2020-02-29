AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شمس بورصة برلين السياحية تغيب عن العالم.. وخبراء سياحيون: 50% خسائر متوقعة على الحركة العالمية

السبت 29/فبراير/2020 - 04:21 م
بورصة برلين السياحية
بورصة برلين السياحية _ ارشيفية
Advertisements
محمد الاسكندرانى
خيم الحزن على القطاع السياحة عقب إعلان الغاء بورصة برلين السياحية ٢٠٢٠ وهي البورصة الأشهر فى العالم بسبب الإجراءات الوقائية والطبية التى تتخذها السلطات الألمانية حفاظا على سلامة المشاركين السياحيين والزوار.

ويقدر حجم مشاركة السياحيين في بورصة برلين السياحية بـ 110 آلاف مهنى كل عام ليصل الزائرين قرابة ال 160 ألف وهو الرقم الضخم الذى أدى لسيطرة الحزن على القطاع السياحى العالمى.

واعربت بورصة السياحة ITB برلين اسفها على الموقف الاستثنائي لإلغاء بورصة برلين السياحية لهذا العام فقط .

من جانبه أوضح ثروت عجمى رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر ان قطاع السياحة العالمى سوف يتأثر نتيجة الإعلان إغلاق بورصة برلين السياحية. 

وتوقع عجمى فى تصريح ل" صدى البلد " أن تتأثر حركة السياحة العالمية بنسبة ٥٠% نتيجة الاجراءات الوقائية المتخذة لحماية البشر من فيروس كورونا .

والمح رئيس غرفة شركات السياحة بالصعيد إلى ان مصر ستتأثر بالحركة القادمة من الشرق الأوسط وإيطاليا وبعض الأسواق الخليجية .

وحول استرداد شركات السياحة والفنادق مستحقاتها افاد بانه أمر مفروغ منه سيتم الإلغاء واستعادة مستحقاتنا ولا توجد اى مشكلات فى ذلك . 

من قالت الإعلامية والخبيرة السياحية الدكتورة راندا العدوى ان إعلان إلغاء بورصة برلين السياحية ITB ٢٠٢٠ صادم للقطاع السياحى العالمى وسبب الآلام للسياحيين. 

واقترحت الخبيرة السياحية فى تصريحات صحفية ضرورة وجود بورصة سياحية افتراضية ل " ITB برلين " كمنصة سياحية لتبادل التعاقدات والعروض و المناقشات السياحية الرسمية عبر خاصية " كونفراس" والتواصل عن بعد.

وأشارت الخبيرة السياحية إلى ضرورة مواكبة الطوارئ العالمية على غرار انتشار فيروس كورونا ومعالجة الأمر بالمنصات الإلكترونية التفاعلية خاصة فيما يتعلق بالقطاع السياحى حتى لا ينقطع التواصل علميا وعمليا .

وحول الخسائر المتوقعة نتيجة الغاء بورصة برلين السياحية أفادت انه من الصعب حصر ذلك بشكل دقيق مشيرة إلى انه بالفعل هناك شراكات سياحية بين منظمى الرحلات العالميين و شركات السياحة والفنادق المصرية قائمة بالفعل .

وأكدت أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الألمانية و إدارة بورصة برلين السياحية بإلغاء المعرض السياحى الأهم العام الحالى تأتي حرصا على سلامة السياحيين والزوار المشاركين .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد لقاء الوزراء الثلاثة.. مستقبل واعد وبرامج مميزة للسياحة بين مصر واليونان.. صور

2,5 مليون سائح ألماني زاروا مصر خلال 2019

مسافرون: هناك مطالب بإعداد برامج سياحية لطرحها في بورصة برلين

إلغاء بورصة برلين السياحية.. كورونا يغيب السياحيين عن أبرز المعارض الدولية

ترشيحاتنا

التلفزيون الإيراني: 295 مصابا و9 وفيات بـ كورونا خلال 24 ساعة

الخزانة الأمريكية تعلق على غياب إثيوبيا عن مفاوضات سد النهضة.. ومصر تؤكد: نقدر جهود واشنطن

ندالا حكم مباراة الأهلي وصن داونز.. طرد جنش وألغى هدف مروان محسن

كورونا خرج عن السيطرة.. وفاة نائب جديد في البرلمان الإيراني بالفيروس

السودان يعلن ملاحظاته بشأن الاتفاقية الشاملة لـ سد النهضة

مفيش كورونا.. تفاصيل الوعكة الصحية لـ الزعيم عادل إمام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيارات سوبارو subaru في مصر بعد تخفيض 30 ألف جنيه.. صور

بملابس جريئة.. ناهد السباعى تستعرض أناقتها فى أسوان

أسعار تويوتا toyota من الوكيل بتحديث اليوم..صور