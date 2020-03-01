AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

"المصريين الأحرار" يواصل تقديم خدماته المجتمعية بشمال القاهرة

الأحد 01/مارس/2020 - 03:02 ص
المصريين الاحرار
المصريين الاحرار
Advertisements
فريدة محمد - حسن رضوان
تواصل أمانة حزب المصريين الأحرار بشمال القاهرة تقديم خدمة التوظيف للشباب بالتعاون مع شركة mori international للمطاعم.

وقال رائد مقدم، أمين شمال القاهرة، إن الخدمات المجتمعية هي أحد اهتمامات الحزب و من ضمن سياساته الأساسية، جاء ذلك في اطار بروتوكول تعاون بين أمانة شمال القاهرة متمثله في رائد مقدم و حازم حراز مسئول التوظيف بالشركة  لتوظيف 500 موظف من الشباب.

وأضاف، أنه تقدم حتى الآن عشرات من الشباب و الشابات و الرجال أقل من الاربعون عاما ومن مناطق مختلفة على مستوى الجمهوريه و خارج نطاق أمانة شمال القاهرة و تم توظيفهم جميعآ حسب مؤهلاتهم العلمية و الشخصية، و كل من تقدم للوظائف قد تقدم بالشكر لأعضاء أمانة شمال القاهرة المتواجدين علي حسن الاستقبال و النظام و جدية الخدمة المقدمة من الحزب إلى المواطنين وقالوا أنهم توجهوا لأكثر من ملتقى توظيفي بأماكن أخري ولكنها  كانت للشو الإعلامي أكثر من الجديه. 

كان في استقبال المتقدمين، كل من رائد مقدم عضو الهيئه العليا وأمين شمال القاهرة ، ماجد معزوز مساعد أمين شمال القاهرة  ، صالح سعيد أمين التنظيم ،أندرو سمير مسئول الإعلام بالقطاع، عادل عدلي مسئول لجنة خدمة المواطنين بشمال القاهرة.
Advertisements

موضوعات متعلقة

تجمع كل الشعب.. المصريين الأحرار بالبحيرة يقدم تهاني عيد الميلاد للأنبا باخوميوس

المصريين الأحرار يعتمد التشكيل الجديد بأمانة البحر الأحمر

تفاصيل ندوة المصريين الأحرار لـ تنمية المشروعات بحضور ممثلي الجهاز

تفاصيل ندوة المصريين الأحرار لـ تنمية المشروعات بحضور ممثلي الجهاز.. أبرز ملامح المناقشة: خدمة ما بعد إتمام المشروع .. ومتابعة أي مشكلات تواجه العميل من تعسر مالي

مصنعك في بيتك.. المصريين الأحرار يطلق مبادرة لتعليم الحرف اليدوية

المصريين الأحرار بالإسكندرية يعقد مؤتمرا لمناقشة مشكلات أهالي الدخيلة

ترشيحاتنا

نجل رامى عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده بصحبة الأصدقاء| شاهد

مجدي عبدالغني عن بكائه في عزاء مبارك: الناس مركزة معايا أوي

دعاء التحصين من كورونا والوباء.. الإفتاء تنصح بـ 24 كلمة للوقاية

قبل توديع الحياة.. عريس يتزوج حبيبة عمره داخل الرعاية المركزة.. صور

تعليق تركي آل الشيخ على فوز الأهلي أمام صن داونز

المهمة صعبة.. أول تعليق من الأهلي بعد الفوز على صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وحش الصحراء.. مواصفات السيارة دودج رام dodge ram.. صور

عمرو دياب يشعل مسرح المنارة فى التجمع الخامس بـ سهران .. شاهد

بعد طرحها رسميًا.. سعر ومواصفات سكودا كاروك 2020 skoda kodiaq في مصر..صور