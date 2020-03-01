"المصريين الأحرار" يواصل تقديم خدماته المجتمعية بشمال القاهرة

تواصل أمانة حزب المصريين الأحرار بشمال القاهرة تقديم خدمة التوظيف للشباب بالتعاون مع شركة mori international للمطاعم.





وقال رائد مقدم، أمين شمال القاهرة، إن الخدمات المجتمعية هي أحد اهتمامات الحزب و من ضمن سياساته الأساسية ، جاء ذلك في اطار بروتوكول تعاون بين أمانة شمال القاهرة متمثله في رائد مقدم و حازم حراز مسئول التوظيف بالشركة لتوظيف 500 موظف من الشباب.





وأضاف، أنه تقدم حتى الآن عشرات من الشباب و الشابات و الرجال أقل من الاربعون عاما ومن مناطق مختلفة على مستوى الجمهوريه و خارج نطاق أمانة شمال القاهرة و تم توظيفهم جميعآ حسب مؤهلاتهم العلمية و الشخصية، و كل من تقدم للوظائف قد تقدم بالشكر لأعضاء أمانة شمال القاهرة المتواجدين علي حسن الاستقبال و النظام و جدية الخدمة المقدمة من الحزب إلى المواطنين وقالوا أنهم توجهوا لأكثر من ملتقى توظيفي بأماكن أخري ولكنها كانت للشو الإعلامي أكثر من الجديه.



