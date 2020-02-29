رئيس النيابة الإدارية يفتتح ندوة القيم والتقاليد القضائية

افتتح المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم، السبت، الندوة التثقيفية التي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية تحت عنوان (القيم والتقاليد القضائية) والتي ألقاها المستشار صبري البيلي - رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق على ١٠٠ عضو من مستشاري النيابة الإدارية.

جدير بالذكر أن المستشار صبري البيلي رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق كان قد سبق له أن تولى رئاسة النيابة الإدارية لمدة ست سنوات خلال الفترة من ١٢ / ٨ / ١٩٩١ حتى ٢٠ / ٧ / ١٩٩٧.

يأتي ذلك في إطار ما تقوم به النيابة الإدارية من جهود حثيثة في إطار الاهتمام بتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية للسيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية.