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مرأة

بشورت قصير.. دارين حداد تتألق بإطلالة جريئة على البحر

السبت 29/فبراير/2020 - 02:42 م
دارين حداد
دارين حداد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة دارين حداد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جريئة.

وظهرت بها دارين حداد، بهوت شورت باللون البيج، مرتدية معه تيشيرت مميز باللون الأسود، وارتدت بالطو طويل وجذاب باللون البيج الفاتح، وانتعلت سليبر بسيط باللون الأسود الذى يتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على جمال بشرتها مع أحمر للشفاه باللون الأحمر الماط، ووضعت نظارة شمسية تتناسب مع ملامحها.

كما تركت شعرها الأسود منسدلًا على كتفيها، ووضعت قبعة مميزة باللون الأسود أبرزت جمالها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع خلخال مع قرط أنيق لإكمال إطلالتها.

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