رئيس الوزراء: القطاع الخاص تحمل تكاليف إنشاء متحف الغردقة ..فيديو

وصف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح متحف الغردقة، بأنه إضافة كبيرة للمدينة، لجذب السياحة الثقافية إلى جانب السياحة الترفيهية الموجودة في المدينة.





كان ذلك في مؤتمر عقده "مدبولي" عقب افتتاح المتحف، منذ قليل، موضحًا أن القطاع الخاص تحمل التكاليف المادية لإنشاء المتحف تحت إشراف الحكومة.





وقال إن المتحف يضم ١٧٠٠ قطعة أثرية، تحكي تاريخ مصر على مختلف العصور التاريخية من القديمة وحتى الحديثة، متابعًا أن دور وزارة السياحة والآثار هو توفير القطع الأثرية الموجودة، ودور وزارة قطاع الأعمال هو توفير الأرض.





وأكد أن الدولة تسعى إلى تشجع هذه المبادرات والتعاون بين القطاع الخاص والجهات الرسمية لتشجيع الاستثمار، والمتحف يعد نموذجا جيدا يحتذى به خلال الفترة المقبلة.





وأشار إلى أنه قام بتفقد مشروعات خاصة بالبيئة وتخص منظومة المخلفات الصلبة في البحر الأحمر، موضحًا أنه سيعقد جلسة في نهاية اليوم مع المستثمرين السياحيين لبحث وتعزير التعاون في المجال السياحي وتقديم كافة الدعم لهم.