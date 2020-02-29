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محافظات

وفد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وبنك الاستثمار الأوروبى يزور بورسعيد

السبت 29/فبراير/2020 - 03:40 م
محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل وفد جهاز تنمية المشروعات
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كتب محمد الغزاوى
استقبل اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد ،اليوم السبت ، أعضاء وفد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء برئاسة المهندس خالد فتحى رئيس قطاع المشروعات بالجهاز ، وأعضاء وفد بنك الاستثمار الأوروبى برئاسة الدكتور هارت فيج مسؤول الدعم الفنى ببنك الاستثمار الأوروبى  .

وخلال اللقاء ، بحث محافظ بورسعيد مع أعضاء الوفد الإجراءات التنسيقية لتوقيع  البروتوكول بين محافظة بورسعيد وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبنك الاستثمار الأوروبى وذلك فى مجال الصرف الصحى فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الصرف الصحى بحى الضواحى بمناطق السيدة خديجة والحراسات ، وذلك بعد المرحلة الأولى من البروتوكول  والتى تضمن تطوير  أربع مدارس ومركز شباب القابوطي ، ضمن المنحة المقدمة من بنك الاستثمار الاوروبى .

كما تناول اللقاء، عرض فيلم قصير عن إنجازات محافظة بورسعيد فى كافو المجالات مدعما بالارقام والأحصائيات ، حيث أوضح محافظ بورسعيد أن المحافظة شهدت خلال فترة وجيزة معدلات كبيرة من إنجاز المشروعات الخدمية والتنموية فى العديد من المجالات والتى جعلت من بورسعيد تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية المستدامة ، مؤكدا على ترحيبه الكامل بكافة سبل التعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات و بنك الاستثمار الاوروبى ، مشيرا أنه هناك العديد من المجهودات التى تبذلها القيادات التنفيذية من أجل الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطن خاصة فى الأحياء الأكثر كثافة سكانية . 

أقرأ مع الخبر 


وفد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وبنك الاستثمار الأوروبى يزور بورسعيد
وفد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وبنك الاستثمار الأوروبى يزور بورسعيد
وفد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وبنك الاستثمار الأوروبى يزور بورسعيد
وفد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وبنك الاستثمار الأوروبى يزور بورسعيد
وفد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وبنك الاستثمار الأوروبى يزور بورسعيد
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