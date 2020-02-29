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ديني

تقديرًا لجهوده الدعوية.. رئيس جامعة مدينة السادات يهدي درع تكريم لوزير الأوقاف

السبت 29/فبراير/2020 - 02:44 م
درع جامعة مدينة السادات
درع جامعة مدينة السادات لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده الدعوية
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إيمان طلعت
أهدى الدكتور أحمد محمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات، باسم الجامعة وقياداتها وأعضاء هيئة التدريس وطلابها والعاملين بها درع الجامعة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك تقديرًا لجهوده الدعوية والوطنية، وجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير ومحاربة الفكر المتشدد.

جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر جامعة السادات بالمنوفية حول دور المؤسسات الدينية التوعوية في مواجهة الفساد، حيث أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في كلمته الافتتاحية الرئيسية بالمؤتمر بحضور أ. د / أحمد بيومي رئيس الجامعة والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية والجامعية والمجتمعية بمحافظة المنوفية أن مواجهة الفساد تقوم على ثلاث ركائز أساسية هي: قوة الردع القانوني، فإن الله (عز وجل) يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وإلى جانب الردع القانوني تأتي عملية الحوكمة التي ينبني عليها إعمال القانون من خلال وضع أطر واضحة وشفافة ودقيقة ومحكمة تؤدي بإحكامها إلى تقليل عمليات الفساد وتصعب الأمر على ضعاف النفوس، فالثقة لا تعني عدم المتابعة أو المراقبة، والمراقبة لا تعني عدم الثقة.

وتابع: أن الركيزة الثالثة فهي إيقاظ الضمير الديني والوطني والإنساني مع بيان خطورة الفساد وسوء عاقبة المفسدين، حيث يقول الحق سبحانه: "وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ"، ويقول سبحانه: "وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ"، ويقول سبحانه: "إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ"، ويقول سبحانه: "إِنَّ اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ". 
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