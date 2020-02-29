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مرأة

توقفت عن ارتداء الهوت شورت.. ساندي تتحدث عن أسرار جمالها

السبت 29/فبراير/2020 - 02:41 م
صدى البلد
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نورا نبيل

أكدت الفنانة ساندي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد" ، أنها أحدثت تغييرا كاملا في إطلالاتها، مضيفة: "لم يعد الهوت شورت وهذه النوعية من الملابس تتناسب مع عمري ، فأنا لديّ 33 عامًا في الوقت الحالي لذلك إطلالاتي أصبحت تتخذ مسارا آخر " .


وأضافت :" لا أتبع حميات غذائية محددة كما أنني لا أتبع روتين يومي للحفاظ على بشرتي و شعري ولكن الشيء الوحيد الذي اتمسك به هو شرب كميات كبيرة من المياه بشكل يومي" .

يذكر أن ساندي طرحت ألبوم جديد بعنوان "اتنين في واحدة" يضم 8 أغنيات هي: "كيس أسود، بطولة في رواية، اتنين في واحدة، على خشبة المسرح، الرجالة ماتت في الحرب، كان عادي، ريموت حياتك، وطبع الشتا".


بينما تعاونت ساندي في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم أحمد برازيلي، وسلمى رشيد، وأسامة محرز، وعلاء الراوي، وهاني ربيع، وغيرهم.

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