توقفت عن ارتداء الهوت شورت.. ساندي تتحدث عن أسرار جمالها

أكدت الفنانة ساندي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد" ، أنها أحدثت تغييرا كاملا في إطلالاتها، مضيفة: "لم يعد الهوت شورت وهذه النوعية من الملابس تتناسب مع عمري ، فأنا لديّ 33 عامًا في الوقت الحالي لذلك إطلالاتي أصبحت تتخذ مسارا آخر " .





وأضافت :" لا أتبع حميات غذائية محددة كما أنني لا أتبع روتين يومي للحفاظ على بشرتي و شعري ولكن الشيء الوحيد الذي اتمسك به هو شرب كميات كبيرة من المياه بشكل يومي" .



يذكر أن ساندي طرحت ألبوم جديد بعنوان "اتنين في واحدة" يضم 8 أغنيات هي: "كيس أسود، بطولة في رواية، اتنين في واحدة، على خشبة المسرح، الرجالة ماتت في الحرب، كان عادي، ريموت حياتك، وطبع الشتا".



