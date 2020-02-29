اقتصادي يوضح كيف تستفيد مصر من الاضطرابات العالمية.. فيديو

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، إن مصر تقدمت كثيرا فى المجال الاقتصادى، لافتا إلى أنها الدولة الوحيدة حاليا التي تعلن عن إقامة مشروعات ومؤتمرات اقتصادية جديدة، بالرغم من حالة الإلغاء التي تقوم بها كل بلاد العالم.
وأكد أثناء حواره على برنامج"صباحك مصري" المذاع على قناة"ام بي سي مصر" أن مصر تحاول حاليا الاستفادة مما يحدث من اضطرابات على مستوى العالم، وخاصة في مجال الاقتصاد والاستثمار .
وأكد أثناء حواره على برنامج"صباحك مصري" المذاع على قناة"ام بي سي مصر" أن مصر تحاول حاليا الاستفادة مما يحدث من اضطرابات على مستوى العالم، وخاصة في مجال الاقتصاد والاستثمار .
وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل إلى أن الاضطرابات التى تحدث حاليا ما هي الا فرص لمن أحسن استخدامها، مؤكدا على ضرورة استغلال مصر لهذه الفرصة.
وأوضح أن مصر يجب ان تقوم بارسال وفود للترويج فى كل دول العالم ينادون بالاستثمار فى مصر، على أن تقوم تلك الوفود بتوضيح البنية التشريعية والبنية الأساسية للاستثمار فى مصر، بالإضافة الى توضيح التكلفة التي تتطلبها المشاريع.
وأوضح أن مصر يجب ان تقوم بارسال وفود للترويج فى كل دول العالم ينادون بالاستثمار فى مصر، على أن تقوم تلك الوفود بتوضيح البنية التشريعية والبنية الأساسية للاستثمار فى مصر، بالإضافة الى توضيح التكلفة التي تتطلبها المشاريع.