اقتصادي يوضح كيف تستفيد مصر من الاضطرابات العالمية.. فيديو

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، إن مصر تقدمت كثيرا فى المجال الاقتصادى، لافتا إلى أنها الدولة الوحيدة حاليا التي تعلن عن إقامة مشروعات ومؤتمرات اقتصادية جديدة، بالرغم من حالة الإلغاء التي تقوم بها كل بلاد العالم.



وأكد أثناء حواره على برنامج"صباحك مصري" المذاع على قناة"ام بي سي مصر" أن مصر تحاول حاليا الاستفادة مما يحدث من اضطرابات على مستوى العالم، وخاصة في مجال الاقتصاد والاستثمار .



