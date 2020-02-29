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شاهد.. حقيقة تحضير فيروس كورونا في المعامل الأمريكية

السبت 29/فبراير/2020 - 02:50 م
صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
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نورهان رافت
قال الدكتور محمود عبد المجيد، رئيس مستشفى صدر العباسية على خلفية حقيقة تحضير فيروس كورونا في المعامل الأمريكية، إنه لا يؤمن وبشكل قطعي بنظرية المؤامرة، وأن الوباء منتشر على مستوى العالم وليس القصد منه دولة بعينها.

وأضاف الدكتور محمود عبد المجيد، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية الغد، أن هناك 70 حالة إصابة بالوباء في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار عبد المجيد، إلى أن ما حدث في أحد المعامل في مدينة "يوهان" الصينية، هو مجرد خطأ أدى إلى تسرب الفيروس وغير مقصود.

وأوضح عبد المجيد، إلى أن هناك بعض الدول قد تستفاد من انتشار الفيروس، لمصالحها الشخصية، فيما يعرف بـ "أغنياء الحرب".

وتابع: أنه من الضروري التنحي عن نظرية المؤامرة، والاتجاه لاتباع أساليب الحماية والوقاية من المرض.

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