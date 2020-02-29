الصحة الفلسطينية: لا إصابات بكورونا بين المواطنين المخالطين للوفد الكوري السياحي

قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة الفلسطيني طريف عاشور، اليوم /السبت/، إن فترة الحجر الصحي للمواطنين الذين خالطوا الوفد السياحي الكوري الجنوبي، الذي زار فلسطين الشهر الجاري انتهت حيث لم تثبت إصابتهم بأي عوارض لفيروس "كوفيد-19" كورونا.





وأضاف عاشور - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن وزارة الصحة قامت بأخذ العينات خلال ساعات قليلة فور تبليغها بالأمر من عدة محافظات، وفحصتها وكانت جميعها سلبية أي "غير مصابة بكورونا"، ومن ثم أعطي المخالطون فترة حضانة امتدت لأسبوعين، مع متابعة حثيثة من طواقم الطب الوقائي.





وأشار إلى أن الفترة انتهت ولم تظهر على المواطنين المخالطين للوفد أي من العوارض المرافقة لأعراض فيروس كورونا، وبذلك تنتهي فترة الحجر الصحي المنزلي عليهم، وبإمكانهم ممارسة أعمالهم كالمتعاد، ويقفل الملف الذي أقلق الشارع الفلسطيني لأيام عدة مضت.





وكان وفد سياحي من كوريا الجنوبية زار فلسطين (القدس، ونابلس، وأريحا، وبيت لحم، والخليل)، في الفترة ما بين 8 إلى 15 من فبراير الجاري، وتبيّن إصابة بعض أعضائه بفيروس "كورونا" لدى عودتهم إلى بلدهم.





وطلبت وزارة الصحة، كل من اختلط بهذا الوفد، أو تواجد بالقرب منه على مسافة أقل من مترين ولمدة 15 دقيقة على الأقل، أن يضع نفسه في الحجر المنزلي لمدة 14 يوما أي لتاريخ 29/2/2020 حيث لا يخالط فيها الآخرين، وتبيلغ قسم الطب الوقائي في أقرب مديرية صحة، وعمل الفحص الخاص بفيروس كورونا في أقرب مديرية صحة لمكان سكنه،



