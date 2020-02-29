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تعليم

غدًا.. صندوق تحيا مصر يفتتح دكان الفرحة بجامعة سوهاج

السبت 29/فبراير/2020 - 03:20 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
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قســم التعليــــم

يفتتح غدًا صندوق تحيا مصر معرض "دكان الفرحة" بجامعة سوهاج بحضور الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وذلك بمقر الجامعة القديمة.


وقال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس الجامعة أن فعاليات المبادرة تستمر على مدار 4 أيام حتى يوم الأربعاء الموافق 4 مارس.


حيث سيتم توزيع الملابس الجاهزة الجديدة على طالبات الجامعة الأولى بالرعاية، إلى جانب أجهزة تعويضية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة مجانًا.


وسيتم ذلك من خلال توزيع بطاقات خاصة للطالبات المستفيدات بإدارات رعاية الشباب بالكليات المختلفة بالجامعة.


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