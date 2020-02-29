تدشين المخيم التجريبي للإيواء في الأزمات والكوارث بالغربية .. صور

شاركت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية بالتنسيق مع مديرية التضامن والشئون الاجتماعية اليوم السبت فى تدشين المخيم التجريبى للإيواء فى الأزمات والكوارث والمقام بإستاد طنطا الرياضى.

وتقدم الحفل اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة نائبًا عن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية وأحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة وأمانى النادرة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية والدكتور عبده ابوطالب وكيل المديرية للرياضة .

كما تفقد اللواء "يونس " السكرتير العام مخيم الإيواء والذى يضم ٣٠ خيمة ومستشفى ميدانى ومسجد وكنيسة بالإضافة إلى ملعب كرة قدم ومعسكر كشفي يشمل العاب ترفيهية وفرتها مديرية الشباب والرياضة بالغربية.

وأعرب" يونس" عن سعادته بالمخيم ووجه الشكر للقائمين عليه من مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الشباب والرياضة ونقل لهم تحيات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية على إعداد المخيم بالصورة اللائقة بمحافظة الغربية استعدادا لمواجهة حدوث أى أزمات محتملة .

كما وجه "أحمد الوكيل " وكيل وزارة الشباب والرياضة الشكر للقائمين على إقامة المخيم التضامن الاجتماعي وشباب الجوالة والكشافة التابع لمديرية الشباب والرياضة

وجدير بالذكر أن معسكر الإيواء العاجل يستهدف تحديد أقصى درجات الاستعداد لمواجهة أي أزمة وطوارئ ويضم ٣٠ خيمة ويستوعب أكثر من مائة فرد بالإضافة إلى توفير خدمات صحية وتعليمية ورياضية وتوفير كافة سبل المعيشة .