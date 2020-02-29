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منوعات

حقائق عن السنة الكبيسة .. يرمز لها بالضفدع في بعض الدول

السبت 29/فبراير/2020 - 04:52 م
صدى البلد
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مريم صليب
تستغرق اﻷرض خلال دورتها حول الشمس فلكيًا 365 يومًا و ربع تقريبًا لكن يتعذر احتساب هذه اﻷرباع  في التقويم العادي فيتم جمعها في يوم يضاف إلى شهر فبراير كل أربع سنوات، ليصبح فبراير  29 يومًا بدلًا من 28 يومًا .

 لذا يعد 29 فبراير يومًا مميزًا ﻷنه لا يأتي إلا كل أربع سنوات . 

و لسوء حظ بعض الأشخاص الذي ولدوا في يوم 29 فبراير ، قد يحتفلوا بعيد ميلادهم كل 4 سنوات لأن ذلك التاريخ لا يتكرر كل عام بسبب دورة الأرض حول الشمس ، و لكن لا بأس من بعض الإنجازات التي تحدث في السنة الكبيسة فهناك بعض الفعاليات لا تحدث إلا يوم 29 فبرير منها: 

-تقام اﻷلعاب اﻷولمبية الصيفية دائمًا في سنة كبيسة كل أربع سنوات
-تعقد اﻹنتخابات اﻷمريكية كل أربع سنوات في سنة كبيسة
-يتجنب اليونانيون الزواج في السنوات الكبيسة ظنًا منهم أنها تجلب الفأل السييء
-يوم 29 فبراير هو يوم عالمي للتوعية باﻷمراض النادرة
-في بعض الدول تتقدم النساء بعروض زواج للرجال في هذا اليوم
-يرمز ليوم 29 فبراير و السنة الكبيسة عادة بالضفدع القافز
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