حقائق عن السنة الكبيسة .. يرمز لها بالضفدع في بعض الدول





و لسوء حظ بعض الأشخاص الذي ولدوا في يوم 29 فبراير ، قد يحتفلوا بعيد ميلادهم كل 4 سنوات لأن ذلك التاريخ لا يتكرر كل عام بسبب دورة الأرض حول الشمس ، و لكن لا بأس من بعض الإنجازات التي تحدث في السنة الكبيسة فهناك بعض الفعاليات لا تحدث إلا يوم 29 فبرير منها:





-تقام اﻷلعاب اﻷولمبية الصيفية دائمًا في سنة كبيسة كل أربع سنوات -تعقد اﻹنتخابات اﻷمريكية كل أربع سنوات في سنة كبيسة -يتجنب اليونانيون الزواج في السنوات الكبيسة ظنًا منهم أنها تجلب الفأل السييء -يوم 29 فبراير هو يوم عالمي للتوعية باﻷمراض النادرة -في بعض الدول تتقدم النساء بعروض زواج للرجال في هذا اليوم -يرمز ليوم 29 فبراير و السنة الكبيسة عادة بالضفدع القافز

لذا يعد 29 فبراير يومًا مميزًا ﻷنه لا يأتي إلا كل أربع سنوات .