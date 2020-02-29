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محافظات

رئيس الوزراء يتفقد مشروع المساكن البديلة للعشوائيات بالبحر الأحمر

السبت 29/فبراير/2020 - 04:17 م
جانب من جولة رئيس
جانب من جولة رئيس الوزراء بالغردقة
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إبراهيم جادالله

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب تفقده لمصنع إعادة تدوير القمامة بالغردقة، مشروع المساكن البديلة للعشوائيات بمحافظة البحر الأحمر، ورافقه خلالها الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني،  والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات المحافظة.


في هذا الصدد، جرى التنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ الوحدات السكنية البديلة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية لموقع مساكن الروضة تصل إلى 231811,95 م2، وتقع على الشارع المتفرع من شارع الحجاز، وتم إنشاء 30 عمارة بواقع 600 وحدة سكنية، و250 بلوك (بيت).


من جهته، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من إجراءات التسكين بمراحلها الثلاث، حتى يتسنى سرعة نقل أهالينا من المناطق العشوائية، إلى مساكن متحضرة تليق بهم، وتحفظ لهم حياة كريمة.

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