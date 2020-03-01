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محافظات

تيريزا وباربرا كلارك.. سائحتان هجرتا بريطانيا حبا في الأقصر

الأحد 01/مارس/2020 - 06:02 ص
تيريزا وباربرا كلارك..
تيريزا وباربرا كلارك.. قصة سائحتين عشقا الأقصر
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شمس يونس

قصة حب من نوع خاص، جمعت بين الشقيقتين البريطانيتين باربرا وتيريزا كلارك، اللتان وفدتا إلى مصر لكنهما ووقعتا في غرامها وعشق نيلها، وأصبحا حاضرتين في كل فعالية تشهدها مدينة الأقصر.


قصة البريطانيتان اللتان وفدتا إلى مصر في أول زيارة لهما في التسعينيات من القرن الماضي، والتي كانت تلك الزيارة بمثابة حلم لهما، حتى تحقق الحلم وقدمتا في أول زيارة لهما، عن طريق رحلة نيلية، إلا أنهما وقعتا في غرام مدينة الأقصر بمجرد وصولهما إلى تلك المدينة السياحية.


«بمجرد وصولنا شعرنا اننا جزء من المكان وتعلقت قلوبنا به وأنه موطنا الذي كثيرا ما حلمنا به» بتلك الكلمات وصفت "تيريزا كلارك"، كيف وقعت في جمال تلك المدينة الساحية من اول لحظة لهما بها، حتى جمعتهما قصة حب بتلك المدينة يشهد لها الجميع، وتجدهم فى اى فاعلية حتى الاحتفالات الدينية والقومية بعد اول زيارة لهم للاقصر وقررتا العيش والموت فيها.


البريطانية التي قدمت من بلادها واختارت هى وشقيقتها مدينة الأقصر لتصبح محل سكنها بعدما أعجبت بهذا المكان، أكدت أنها وشقيقتها لديهما الكثير من الأصدقاء المصريين وقليل من الأجانب بالأقصر لكنهم رغم ذلك  لم يأتوا  الى الاقصر للعيش مع الأجانب أو الألمان، وإنما حضروا ليعيشوا مع المصريين لذلك اغلب أصدقائهم مصريين.  


قرار استقرار باريرا وتيريزا بمدينة الأقصر يرجع إلى عام  2008، ومنذ ذلك الوقت تفرغا بأعمال التطوع فى كافة الفعاليات الخاصة  بالمجتمع المدنى مثل تنظيم الفعاليات للاحتفال باعياد الثورة وعيد الاقصر القومى ودعم مستشفى شفاء الارومان لعلاج السرطان بالأقصر فهم يقوموا كل أوجه الدعم وعمل زيارات للأجانب المقيمين بمصر للتبرع لمستشفى سرطان الأقصر


الشقيقتان اللتان وقعتا في غرام المدينة وحب المصريين، لم يتوقف نشاطهما خلال كل تلك السنوات في دعم المجتمع المصري، والتي كان أخرها مبادرتهما الجديدة التي أطلقتها مؤخرا، لدعم المرضى بالمستشفي برفقة مجموعة الأجانب المقيمين بمحافظات جنوب الصعيد وأبناء الأقصر المحبين للعمل الخيري، بحلق رؤوسهم لدعم صديق حميم لديهم بدأ جرعات العلاج الكيماوي داخل المستشفى، وكذلك دعمًا لباقي المرضى في المستشفي والذين يتلقون العلاج بصورة يومية داخل الأقسام المختلفة ويتساقط شعرهم خلال تلقي جرعات العلاج الكيماوي.

 

المبادرة الجديدة، وصفتها "باربرا" بانها جاءت لدعم مرضي السرطان في مسيرتهم للعلاج من الأورام داخل مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، قائلة: "قمت أنا وشقيقتي تيريزا بحلاقة رؤوسنا لدعم مرضى السرطان الذين يفقدون شعرهم بسبب العلاج الكيميائي، وكذلك تم جمع الأموال برفقة كل أصدقاؤنا الأجانب المقيمين بمحافظات الصعيد لصالح المستشفى".

 

الهدف الرئيسي من تلك المبادرة وفقا لما كشفته "باربرا"، أنهما قررا إطلاق تلك المبادرة لكون مرض السرطان لايقف أمام السن أو العرق أو الجنس أو أي جانب آخر من جوانب الحياة، فهو مرض يمكن أن يظهر فجأة في أي وقت والجميع معرض لهذا المرض الرهيب، ومستشفى شفاء الأورمان تقديم فحص وعلاج مجاني لجميع أنواع السرطان لجميع الأشخاص، بغض النظر عن المكان الذي يأتون منه أو وضعهم المالي، حيث تعتمد المستشفى بالكامل على التبرعات الخيرية للقيام بهذا العمل الرائع والذي تقوم به المستشفى من خلال فريق متخصص من المهنيين الطبيين الرائعين، قائلةً: "لهذا السبب أنا وباربرا قمنا بجمع الأموال لهذه المنشأة التي تشتد الحاجة إليها هنا في الأقصر، وإخترنا هذا اليوم لحلق رؤوسنا لدعم صديق حميم بدأ لتوه العلاج الكيميائي في المستشفى ودعم كل مريض آخر يتلقى العلاج هناك".


تيريزا وباربرا كلارك.. سائحتان هجرتا بريطانيا حبا في الأقصر
تيريزا وباربرا كلارك.. سائحتان هجرتا بريطانيا حبا في الأقصر
تيريزا وباربرا كلارك.. سائحتان هجرتا بريطانيا حبا في الأقصر
تيريزا وباربرا كلارك.. سائحتان هجرتا بريطانيا حبا في الأقصر
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