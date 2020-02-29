AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية يوجه بصيانة وإصلاح جميع المعدات ورفع القمامة وإنارة الشوارع.. صور

السبت 29/فبراير/2020 - 04:50 م
جانب من اجتماع محافظ
جانب من اجتماع محافظ الغربية
Advertisements
أحمد على

شدّد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية على ضرورة إصلاح وصيانة جميع المعدات الموجودة بمراكز ومدن المحافظة من سيارات ولوادر ومعدات حتى يتم الإستفادة منها وعملها بكفاءة.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده محافظ الغربية بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأصدر محافظ الغربية توجيهاته بسرعة الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات الجارية بكافة القطاعات وإزالة أى معوقات والبعد عن الروتين وشدد على رؤساء المدن والأحياء بسرعة رفع القمامة من الشوارع وعدم تراكمها، وكذا زرع الأعمدة فى الأماكن التى تحتاج إلى زيادة الإنارة بها وخاصة بالأماكن ذات الكثافة السكانية.

ووجه المحافظ مسئولى الرى بالمتابعة المستمرة على الترع والمصارف وتطهيرها أولًا بأول ورفع المخلفات الموجودة بها.

كما طالب رؤساء المدن والأحياء بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببيان أماكن الأحوزة العمرانية لإستخدامها فى مشروعات الصرف الصحى.

وفى نهاية الاجتماع؛ أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أنه لا تهاون مع أى مسئول متقاعس وضرورة العمل بروح الفريق وسرعة إنجاز الأعمال.

محافظ الغربية يوجه بصيانة وإصلاح جميع المعدات ورفع القمامة وإنارة الشوارع.. صور
محافظ الغربية يوجه بصيانة وإصلاح جميع المعدات ورفع القمامة وإنارة الشوارع.. صور
محافظ الغربية يوجه بصيانة وإصلاح جميع المعدات ورفع القمامة وإنارة الشوارع.. صور
محافظ الغربية يوجه بصيانة وإصلاح جميع المعدات ورفع القمامة وإنارة الشوارع.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حملات لصيانة أعمدة الإنارة وتجميل الشوارع بأبو قرقاص والعدوة

أمطار غزيرة وموجة صقيع بالغربية.. وإعلان حالة الطوارئ بالمحافظة.. صور

أمطار غزيرة على الغربية وقطع التيار الكهربائي عن قرى بسبب الرياح

محافظ أسيوط: رفع كفاءة معدات مصنع السماد العضوي وتطوير منظومة النظافة

محافظ الغربية يوجه رؤساء المدن والأحياء بتفعيل الإجراءات الاستباقية لمكافحة الفساد

أمطار غزيرة بالغربية.. والمحافظ يأمر بكسح المياه من الشوارع

ترشيحاتنا

بعد وفاة المفكر الإسلامى محمد عمارة.. إليك أبرز 10 معلومات عنه

الفرق ساعة.. شاهد بكاء مجدي عبد الغني في عزاء مبارك وضحكه في فرح ابنة مدحت شلبي

السودان يعلن ملاحظاته بشأن الاتفاقية الشاملة لـ سد النهضة

استعدوا.. خبراء عالميون: كورونا آتٍ للجميع وهذا هو الدليل

بدأت بمشادة.. فيديو جديد يكشف الأزمة الكاملة لـ محمد رمضان وباسم سمرة

عروسان ينتقلان إلى منزلهما الجديد فيجدان مفاجأة في انتظارهما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيارات سوبارو subaru في مصر بعد تخفيض 30 ألف جنيه.. صور

بملابس جريئة.. ناهد السباعى تستعرض أناقتها فى أسوان

أسعار تويوتا toyota من الوكيل بتحديث اليوم..صور