محافظ الغربية يوجه بصيانة وإصلاح جميع المعدات ورفع القمامة وإنارة الشوارع.. صور

شدّد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية على ضرورة إصلاح وصيانة جميع المعدات الموجودة بمراكز ومدن المحافظة من سيارات ولوادر ومعدات حتى يتم الإستفادة منها وعملها بكفاءة.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده محافظ الغربية بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأصدر محافظ الغربية توجيهاته بسرعة الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات الجارية بكافة القطاعات وإزالة أى معوقات والبعد عن الروتين وشدد على رؤساء المدن والأحياء بسرعة رفع القمامة من الشوارع وعدم تراكمها، وكذا زرع الأعمدة فى الأماكن التى تحتاج إلى زيادة الإنارة بها وخاصة بالأماكن ذات الكثافة السكانية.

ووجه المحافظ مسئولى الرى بالمتابعة المستمرة على الترع والمصارف وتطهيرها أولًا بأول ورفع المخلفات الموجودة بها.

كما طالب رؤساء المدن والأحياء بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببيان أماكن الأحوزة العمرانية لإستخدامها فى مشروعات الصرف الصحى.

وفى نهاية الاجتماع؛ أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أنه لا تهاون مع أى مسئول متقاعس وضرورة العمل بروح الفريق وسرعة إنجاز الأعمال.