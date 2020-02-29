إيمي طه تطرح كليب معيشني في تهديد.. فيديو

طرحت الفنانة ايمي طه، فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "معيشني في تهديد" وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة الإنتاج على موقع "اليوتيوب".





تقول كلمات الأغنية: "غيرت كلامى بقت احلامى ان انا ابعد وانساك .. وكفاية العمر اللى انت سرقته و خلتنى استناك .. مطلعتش منك الا بصدمة وجعى و حيرتى معاك .. غاااالى .. فكرتك غالى و جيت على قلبى كسرته ليالى .. كل اللى يشوفنى معاك بعديها بيسأل مالى".









"معيشني في تهديد" كلمات سلمى رشيد، والحان علي الخواجه، وتوزيع جمال فتحى، وميكس وماستر: اسلام غلاب، وهي من انتاج واخراج ميدو منيب.