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فن

إيمي طه تطرح كليب معيشني في تهديد.. فيديو

السبت 29/فبراير/2020 - 03:34 م
ايمي طه
ايمي طه
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آيه عاطف
طرحت الفنانة ايمي طه، فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "معيشني في تهديد" وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة الإنتاج على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "غيرت كلامى بقت احلامى ان انا ابعد وانساك .. وكفاية العمر اللى انت سرقته و خلتنى استناك .. مطلعتش منك الا بصدمة وجعى و حيرتى معاك .. غاااالى .. فكرتك غالى و جيت على قلبى كسرته ليالى .. كل اللى يشوفنى معاك بعديها بيسأل مالى".


"معيشني في تهديد" كلمات سلمى رشيد، والحان علي الخواجه، وتوزيع جمال فتحى، وميكس وماستر: اسلام غلاب، وهي من انتاج واخراج ميدو منيب.
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