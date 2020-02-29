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ثقافة

وزيرة الثقافة : نسعى لتوصيل المنتج الفكرى والفنى للمناطق الأكثر احتياجا..شاهد

السبت 29/فبراير/2020 - 04:59 م
وزير الثقافة : قصر
وزير الثقافة : قصر ثقافة حاجر العديسات منصة جديدة للتنوير
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شمس يونس
افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قصر ثقافة قرية حاجر العديسات الجديد بمركز الطود بمحافظة الأقصر وذلك بحضور المهندس محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر ، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وأهالى القرية .

وخلال الافتتاح قالت عبد الدايم ان قصر ثقافة حاجر العديسات يعد منصة جديدة للتنوير بجنوب مصر مشيرة الى تواصل جهود استكمال الخطة الهادفة الى تحقيق العدالة الثقافية من خلال توصيل المنتج الفكرى والفنى للمناطق الاكثر احتياجا ، واضافت ان الصعيد يزخر بالطاقات الابداعية مؤكدة ان البرامج التى تم اعدادها للمستفيدين تضم فعاليات متنوعة تسعى الى اكتشاف ودعم الواعدين في كافة المجالات الادبية والفنية بالاضافة الى الاهتمام بذوي القدرات الخاصة من خلال انشطة تساعد على دمجهم في المجتمع واعلنت بدء عمل فصول تنمية المواهب بالقصر.

من جانبه أوضح رئيس هيئة قصور الثقافة أن القصر الجديد يقع على مساحة 1323 مترا مربعا ويتكون من طابقين يضم الاول مكتبة عامة، قاعة تكنولوجيا ومعلومات،غرف الممثلين والاداريين، مسرح على مساحة 220 مترا مربعا يسع 145 مشاهدا، أما الطابق الثاني يشمل قاعات الحرف البيئية والفنون التشكيلية، المرسم، انشطة الطفل وغرفة الاسقاط.
وزيرة الثقافة : نسعى لتوصيل المنتج الفكرى والفنى للمناطق الأكثر احتياجا..شاهد
وزيرة الثقافة : نسعى لتوصيل المنتج الفكرى والفنى للمناطق الأكثر احتياجا..شاهد
وزيرة الثقافة : نسعى لتوصيل المنتج الفكرى والفنى للمناطق الأكثر احتياجا..شاهد
وزيرة الثقافة : نسعى لتوصيل المنتج الفكرى والفنى للمناطق الأكثر احتياجا..شاهد
وزيرة الثقافة : نسعى لتوصيل المنتج الفكرى والفنى للمناطق الأكثر احتياجا..شاهد
وزيرة الثقافة : نسعى لتوصيل المنتج الفكرى والفنى للمناطق الأكثر احتياجا..شاهد
وزيرة الثقافة : نسعى لتوصيل المنتج الفكرى والفنى للمناطق الأكثر احتياجا..شاهد
وزيرة الثقافة : نسعى لتوصيل المنتج الفكرى والفنى للمناطق الأكثر احتياجا..شاهد
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