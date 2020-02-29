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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء قرية سياحية كبرى بالغردقة

السبت 29/فبراير/2020 - 03:39 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء زيارته اليوم لمدينة الغردقة، إحدى القرى السياحية، يرافقه عدد من الوزراء ومحافظ البحر الأحمر، وبعض مسئولي المحافظة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول القرية السياحية من جانب مسئول المشروع المستثمر السياحي  ناصر عبداللطيف، الذي أكد أن القرية بها 3000 غرفة وجناح فندقي بقدرة استيعابية تصل لأكثر من مليون ليلة فندقية سنويًا، كما تضم القرية عددًا من الفنادق العالمية، وتستقبل السائحين من الدول الخليجية وكافة دول العالم.

وقال إنه تم تصميم هذه القرية السياحية بحيث تضم 14 ملعبًا لكرة القدم للتدريب وتشجيع السياحة الرياضية، وتجهيزها لاستقبال الفرق المحلية والعالمية، إلى جانب قاعة مؤتمرات كبيرة تستوعب أكثر من 3000 شخص، ويوفر مشروع إنشاء القرية السياحية نحو 10 آلاف فرصة عمل، ويتوافر بالقرية السياحية مارينا ذات قدرة عالية لاستقبال البواخر واليخوت.

وخلال جولته بالمشروع، استفسر رئيس الوزراء عن الأثاث الذي سيتم تجهيز غرف فنادق القرية به، فأكد له المستثمر أن جميع الأثاث من التصنيع المحلي.

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