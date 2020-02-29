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أخبار البلد

أحمد مصيلحى: زواج الأطفال فى مصر له 3 أشكال

السبت 29/فبراير/2020 - 03:43 م
المحامى أحمد مصيلحى
المحامى أحمد مصيلحى
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امل مجدي
قال المحامى أحمد مصيلحى، رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، إن هناك خطا للطوارئ فى وحدة الاتجار بالبشر بالمجلس القومى للطفولة، وخط نجدة للإبلاغ عن زواج الأطفال بالمجلس أيضًا.

وأضاف مصيلحى، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن هناك 3 أشكال للزواج المبكر أولهم زواج السترة وهو موجود فى الريف والصعيد.

وتابع: "هناك النوع الثانى وهو زواج أطفال الشوارع أو زواج العشوائيات وهو يكون خارج السيطرة، والنوع الثالث هو نوع من الاتجار بالأطفال وهو زواج الصفقة ويكون مؤقت وتكون الأسرة شريك به ونتج عنه جرائم كثيرة".

وأشار إلى أن القانون الحالى يجرم هذه الصور من الزواج لكننا نحتاج إلى منظومة عدالة الطفل فى مصر المكونة من القضاء والمجلس القومى للطفولة والاخصائيين الاجتماعيين بأن تقوم بتفعيل القانون.

ونوه أنه تم رصد 18 مليون حالات زواج تحت السن عام 2016، وفق إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة، وهناك إستراتيجية للقضاء على الزواج المبكر من 2013 ولكن لم يتم التخلص منه كليًا.

وأكد أن المشكلة موجودة فى  الجهاز القائم على التطبيق فلا بد أن يعمل بطريقة القطاع الخاص والعمل بأفكار منظمات المجتمع المدنى.
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