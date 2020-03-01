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برلمان

برلمانية تعلن عن مبادرة صديقة لذوي الإعاقة

الأحد 01/مارس/2020 - 05:00 ص
هبة هجرس عضو لجنة
هبة هجرس عضو لجنة التضامن بمجلس النواب
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حسن رضوان
أكدت هبة هجرس عضو لجنة التضامن بمجلس النواب وعضو المجلس القومي للمرأة لذوي الإعاقة، أن المجلس القومي للمرأة قام بإطلاق مبادرة صديقة لذوي الاعاقة بشأن تقديم تسهيلات لحركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع ثلاث محافظات (بني سويف وسوهاج والدقهلية).

أوضحت "هجرس" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه المبادرة توفر لذوي الإعاقة والاحتياجات اللازمة لسهولة تحريكها من مكان إلى آخر سؤال في وسائل المواصلات والخدمات الأخرى مثل المستشفيات وغيرها.

وأشارت النائبة إلى أن جميع المكاتب الخدمية في ديوان المحافظات تم تخصيص موظف مسؤول عن خدمة الاشخاص ذوي الاعاقة وتخليص الاوراق اللازمة لهم أيضا فضلا عن توفير حمامات خاصة ومداخل استقبال.


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