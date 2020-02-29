محافظ أسوان: طرح مشروعات سياحية ضمن الخريطة الاستثمارية.. صور

تواصل محافظة أسوان جهودها للتسويق والترويج الجيد للمقومات السياحية التى تتمتع بها أسوان وخاصة السياحة العلاجية ضمن الأنماط المتعددة التى تتمتع بها جوهرة النيل الساحرة.









وفى هذا الإطار أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن المرحلة القادمة ستشهد طرح العديد من المشروعات الاستثمارية فى مجال السياحة العلاجية، خاصة فى ظل وجود البيئة المناسبة لإنشاء مجمعات ومراكز استشفاء وخدمات سياحية وذلك بعد نجاح مركز الدكتور مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب ، ومواقع الدفن فى الرمال بالبر الغربى فى جذب السياحة العلاجية من كل أنحاء مصر والعالم وهو الذى جسده تجارب أغاخان وفرنسوا ميتران وأجاثا كريستى وغيرهم من المشاهير.









جاء ذلك أثناء مشاركة محافظ أسوان فى الاجتماع التحضيرى الثالث للجنة التنظيمية العليا لمؤتمر بناء العلامة التجارية المصرية للسياحية العلاجية بالقاهرة وذلك بحضور الدكتور عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب ، واللواء خالد فوده محافظ شمال سيناء واللواء هشام آمنه محافظ البحيرة ، بجانب الدكتورة غادة سمير نائب وزير السياحة والآثار ، بالإضافة إلى رئيس المؤتمر الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق.









وأوضح "عطية"، أن جذب الفرص الاستثمارية الجادة فى مجال السياحة العلاجية يأتى فى أولويات الخريطة الاستثمارية الجديدة للمحافظة وخاصة ضمن المخطط للمدينة الجديدة المزمع إنشاؤها فى غرب النيل على مساحة 4175 فدانا جنوب مدينة أسوان الجديدة وستنفذ على 3 مراحل بنظام المطور العقارى لتضم أنشطة سكنية وقرى وخدمات سياحية ، وهو الذى سيتوازى مع تطبيق التأمين الصحي و طرح بعض المستشفيات للإستثمار العلاجي من أجل العمل على زيادة الليالى السياحية سواء الدولية أو المصرية.









وأكد المحافظ أن الشهرة الواسعة لأسوان فى السياحة العلاجية لم تأت من فراغ ولكن لتوافر العديد من المقومات على أرضها الطيبة وبين ضفاف نيلها الصافى وتحت شمسها الدافئة ورمالها الساخنة والغنية بالعناصر العلاجية والأشعة فوق البنفسيجية لأمراض الروماتيزم والروماتويد ، وهو الذى يجب استثماره بالشكل المطلوب فى برامج التسويق والترويج السياحى من وزارة السياحة داخل البورصات العالمية والمؤتمرات اوالمنتديات .