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منوعات

غضب عارم في الجزائر بسبب مقطع فيديو على فيسبوك لحفل زفاف شابين مثليين

السبت 29/فبراير/2020 - 04:10 م
صدى البلد
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نهى حمدي
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر، بالمشاعر الغاضبة والانفعال من مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، لشابين مثليين يلعنان زواجهما في فيديو لايف.

حيث ظهر في مقطع الفيديو الشابان وهما يرتديان ملابس الزفاف، أحدهم يرتدي بذلة سوداء والآخر يتقن دور العروس ويرتدي فستاناً أبيض، وطلّا على متابعيهم للإعلان عن زواجهما. 

أثار هذا المقطع غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وشكك آخرون في مصداقية هذا المقطع منهم يعتبرونه مقطعاً ساخراً، ولكن أثبتت مديرية الأمن بولاية تبسة الجزائرية، أن الفيديو صحيح، بحسب ما نشرت صحيفة "النهار" الجزائرية. 

وكانت الشرطة قد أمرت بالقبض على الشابين البالغين من العمر 21 و26 عامًا، ووجهت لهم تهمة الاستهزاء بالدين وارتكاب الشذوذ الجنسي بشكل علني، وعرض صوراً مُخلة بالحياء. 

كما طالت صديقهم الذي أقيم عنده حفل الزفاف التهم وهي تهمة انتحال مهنة قانونية، مرتديًا زي مُحامٍ، كما عثرت الشرطة أثناء القبض عليهم على حبوب هلووسة ومخدرة.
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