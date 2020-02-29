بعد وفاة المفكر الإسلامي محمد عمارة.. الأزهر: ترك فراغا يصعب ملؤه في صفوف كبار العلماء.. البحوث الإسلامية: خدم العلم وأهله وله عشرات المؤلفات العلمية

بعد وفاة المفكر الإسلامى محمد عمارة:

الأزهر الشريف

ترك فراغًا يصعب ملؤه في صفوف كبار العلماء

البحوث الإسلامية

خدم العلم وأهله و له عشرات المؤلفات العلمية









توفى مساء أمس، الجمعة، الداعية الإسلامى محمد عمارة ، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حيث أعلن الوفاة نجله الدكتور خالد عمارة، وذلك بعد فترة وجيزة من المرض استغرقت 3 أسابيع.





ونعي الأزهر الشريف عند الله تعالى، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، العالم الجليل والمفكر الإسلامي الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والذي وافته المنية مساء الجمعة عن عمر ناهز 89 عامًا.





وأكد الأزهر الشريف، أن رحيل الدكتور محمد عمارة ترك فراغًا يصعب ملؤه في صفوف كبار العلماء الذين يحملون على عاتقهم أمانة العلم، وصدق الكلمة، وأن التاريخ سيظل يذكر فقيد الأزهر والأمة العربية والإسلامية بعلمه وفكره الوسطي في تبليغ رسالة الله والدفاع عن سماحة الإسلام ووسطيته وإعلاء شأنه، ودحض ما أثير عنه من شبهات، تشهد على ذلك مصنفاته المملوءة علمًا وحكمةً ومعرفةً، وإسهاماته الكبرى في إثراء الفكر الإسلامي، والتي ملأت الدنيا وغطت كل القضايا الفكرية العامة والمعاصرة، ومحاضراته التي أفاد منها الآلاف من طلاب العلم في العالم الإسلامي.





والأزهر إذ يعرب عن حزنه وألمه لرحيل المفكر الكبير، فإنه يتقدم بخالص العزاء للعالم الإسلامي، ولأسرة الراحل، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".





كما نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ببالغ الأسى، المفكر الإسلامي الكبير الدكتور محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء، والذي وافته المنية مساء أمس، الجمعة.





وأكد المجمع، فى بيان له أن المفكر الإسلامي، أسهم بدور كبير في خدمة العلم وأهله، كما أنه حقق لأعمال أبرز أعلام اليقظة الفكرية الإسلامية الحديثة، وله عشرات المؤلفات العلمية التي أثرت المكتبات بمضامينها النافعة.