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محافظات

محافظ الدقهلية يعتمد تعديلات المخططات التفصيلية للمدن والمراكز.. تعرف عليها

السبت 29/فبراير/2020 - 04:27 م
محافظ الدقهلية يعتمد
محافظ الدقهلية يعتمد تعديلات المخططات التفصيلية للمدن
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همت الحسينى
اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم تعديلات المخططات التفصيلية لـ12 مركزا ومدينة في إطار العمل على الانتهاء من المخططات التفصيلية على مستوى المحافظة وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصا على حل جميع مشكلات المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية أن المخططات التفصيلية التي اعتمد تعديلها يبدأ العمل طبقا لها ابتداء من يوم نشر التعديلات بالجريدة الرسمية وذلك تيسيرا على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء في هذه المدن والمراكز، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة اعتماد باقي المدن تباعا فور الانتهاء منها.

وأشار مختار إلى أنه يتم التعامل بالمعايير الخاصة بالمخطط التفصيلى طبقا للأسس والاشتراطات وتتضمن الالتزام بشبكة الطرق الموجودة بالمخطط التفصيلي، الالتزام بمفتاح الخريطة، المحافظة على جميع العروض التى تزيد على مفتاح الخريطة حسب الطبيعة، الالتزام بالارتفاعات طبقا لعروض الشوارع المذكورة فى مفتاح الخريطة. 

وأوضح محافظ الدقهلية أن اعتماد المخططات التفصيلية يتيح استصدار تراخيص البناء فى مناطق الامتدادات العمرانية بهذه المدن، وأشار إلى أن المخطط يساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية.

من جانبها قالت المهندسة سماح المحمدي مدير عام إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة أن العمل من أجل الانتهاء من كافة المخططات التفصيلية يجري وفقا لتعليمات المحافظ على قدم وساق وعلى مدار اليوم حرصا على إيجاد الحلول للتيسير على المواطنين. 

وأضافت أن المخططات التفصيلية التي تم اعتماد تعديلاتها اليوم جاءت من خلال الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والذي يساهم بشكل كبير في توفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين وتطبيق المخططات التفصيلية التي تتماشي مع الوضع على الطبيعة والتيسير على المواطنين لاستصدار تراخيص البناء اللازمة لهم في أماكنهم. 

تجدر الإشارة إلى أن المراكز والمدن التي شملها تعديل المخططات التفصيلية تشمل قرى مركز بني عبيد، مركز أجا،دكرنس،تمي الامديد ،السنبلاوين،المنزلة،شربين،مركز ومدينة طلخا،مدينة الكردي،حي غرب وشرق المنصورة.
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