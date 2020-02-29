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رياضة

مؤتمر الكلاسيكو| كيكي سيتين يتحدث عن أمنيته لـ ميسي .. وكواليس لقائه مع جوارديولا

السبت 29/فبراير/2020 - 04:21 م
ميسي
ميسي
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محمد السعيد
كشف كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة، عن أمنيته للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويعد ميسي الهداف التاريخي للكلاسيكو، وهو اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ واجهات برشلونة وريال مدريد بـ 43 مباراة.

وقال كيكي سيتين خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد:" 43 كلاسيكو لميسي، أتمنى أن يلعب 43 كلاسيكو آخر".

وعن موقف اللاعبين المصابين من الكلاسيكو ، قال:" فاتي وبيكيه بخير، جميع لاعبي برشلونة جاهزين لمواجهة الغد".

وتابع كيكي سيتين، قائلا:" بالتأكيد أعلم مدي أهمية الفوز على ريال مدريد في سانتياجو برنابيو، لكن بالنسبة لي ليست فقط هذه المباراة التي أريد الفوز بها.. أريد الفوز بجيمع المباريات".

وعن لقاءه بـ جوارديولا عقب مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد الأسبورع الماضي بـ دوري أبطال أورويا قال كيكي سيتين:" لم أذهب إلى اللقاء لمشاهدة جوارديولا، بل ذهبت لمشاهدة ريال مدريد، ولكن حصلت على فرصة الحديث مع جواريدولا، وشاهدنا خطة الفوز بالمباراة، وهناك أمور آخرى لن أفصح عنها".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
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