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محافظات

بعد الفوز بـ 9 ميداليات في البطولة العربية.. محافظ الدقهلية يكرم فريق نادي الصيد للقوى البدنية

السبت 29/فبراير/2020 - 04:21 م
محافظ الدقهلية يكرم
محافظ الدقهلية يكرم فريق نادي الصيد للقوى البدنية
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همت الحسينى
كرم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم فريق نادي الصيد للقوى البدنية بالمحافظة لفوزه ب9 ميداليات في البطولة العربية التي أقيمت في الفترة من 15-20 فبراير الجاري وشارك فيها 5 من الدول العربية إلى جانب مصر، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتشجيعه للرياضة والاهتمام بالشباب. 

وحضر مراسم التكريم اللواء أحمد حسين الخشب رئيس نادي الصيد بالمنصورة حيث تم تكريم 9 لاعبين لحصولهم على المراكز الأول والثاني والثالث واحراز 9 ميداليات منها 4 ذهبية،4 فضية،وواحدة برونزية.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذا التكريم هو رسالة تقدير للفائزين وتشجيع لهم وغيرهم من أبناء المحافظة على التميز والتفوق، مضيفا أنه لا يبخل بكل أشكال الدعم التي تساعد على تميز أبناء الدقهلية وتفوقهم في مختلف القطاعات.

وأشار أيمن مختار إلى أن هذا التميز لأبناء الدقهلية ليس جديدا فابناء المحافظة متميزون باستمرار فالدقهلية محافظة عريقة خرج من أبناءها العلماء والمفكرين والأدباء والفنانين.
بعد الفوز بـ 9 ميداليات في البطولة العربية.. محافظ الدقهلية يكرم فريق نادي الصيد للقوى البدنية
بعد الفوز بـ 9 ميداليات في البطولة العربية.. محافظ الدقهلية يكرم فريق نادي الصيد للقوى البدنية
بعد الفوز بـ 9 ميداليات في البطولة العربية.. محافظ الدقهلية يكرم فريق نادي الصيد للقوى البدنية
بعد الفوز بـ 9 ميداليات في البطولة العربية.. محافظ الدقهلية يكرم فريق نادي الصيد للقوى البدنية
بعد الفوز بـ 9 ميداليات في البطولة العربية.. محافظ الدقهلية يكرم فريق نادي الصيد للقوى البدنية
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