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محافظات

تحصين 85 ألفاً من الثروة الحيوانية ضد مرض الجلد العقدي ببني سويف

السبت 29/فبراير/2020 - 04:21 م
محافظة بني سويف
محافظة بني سويف
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محمد عبدالحليم
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن ،والتي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية "بداية من فبراير الحالى وتستمر لمدة شهر كامل"،طبقا لخطة التحصين التي أعدتها مديرية الطب البيطري،وتستهدف  تغطية كافة مراكز ومدن المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة.

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وتبين من التقرير الذي أعده الدكتور طارق الوكيل مدير الطب البيطري،أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها "خلال الفترة من 1 إلى 26 فبرايرالجاري"،قد وصل إلى  85ألفاً و54 بواقع: 76906 رؤوس من الأبقار،و8146 رأسا من الأغنام، وذلك ،فيما تتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى ومراكز المحافظة.


 جدير بالذكر أن محافظ بني سويف قد أصدر تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية على مستوى المدن والقرى بالتواصل المباشر ،وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن،التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية،مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لانجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

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